Alboino conquista anche Los Angeles!

La marcia inarrestabile longobarda prosegue a livello internazionale. 'Langobardi - Alboino e Romans' vince anche a Los Angeles, dove conquista i trofei per il "Best Historical Documentary" e il "Fan Award" alla quinta edizione del festival cinematografico "International documentary Master Doc Film Festival" svoltosi questo fine settimana. Il docufilm amplia così il suo palmarès: 17 titoli vinti e 28 selezioni ufficiali, per un totale di 45 riconoscimenti internazionali!

"Langobardi sta facendo conoscere agli occhi del mondo un pezzo della storia e del territorio regionale: il tutto grazie all’alto livello qualitativo di contenuti e immagini che siamo riusciti a realizzare con la nostra piccola produzione, grazie a un equilibrato intreccio di approfondimento storico e fiction, grazie al fondamentale apporto del mondo della rievocazione storica e della cura dei dettagli. Vogliamo ringraziare tutti coloro che ci hanno sostenuto con i voti online che ci hanno consentito di vincere il 'Fan Award' e vogliamo ringraziare tutte le collaborazioni e i sostegni che ha avuto questo docufilm", commentano i produttori.

"Dopo tutte le difficoltà superate per la sua realizzazione, dopo tutto il tempo e l'impegno investito in questo progetto visionario, siamo felici che il prodotto piaccia e venga apprezzato da pubblico e professionisti del settore. Da sempre siamo convinti che il mondo della rievocazione storica sia uno strumento fondamentale per la valorizzazione della storia e della cultura; ne è un esempio il nostro docufilm dove la cura dei dettagli è stata uno dei punti di forza del prodotto. Il lavoro da fare è ancora molto e la strada da percorrere è lunga, ma notizie come questa donano nuova energia e motivazione a proseguire sulla rotta tracciata: continueremo a lavorare duramente affinché questa nostra importante memoria storica e la bellezza del nostro territorio vengano conosciute sempre più a livello nazionale e internazionale. La memoria dei nostri Avi non morirà mai finché avremo la capacità di ricordarla e raccontarla".

"Ricordiamo a tutti che è possibile acquistare i dvd e i blu-ray del docufilm così da sostenere i nostri futuri progetti culturali. Sul sito web www.invictilupi.org i dettagli per effettuare l'ordine, grazie!".

Il docufilm "Langobardi – Alboino e Romans" è prodotto da Matteo Grudina e Invicti Lupi, regia di Simone Vrech dello studio Base2 Video Factory, lo staff è composto da: Sandra Lopez Cabrera (assistenza alla regia e make up), Lorenzo Bregant (colonna sonora), Ragnarök (musiche), Alessandro Galliera (riprese), Paolo Massaria (voce narrante); consulenze storiche e archeologiche a cura di Nicola Bergamo, Michele Angiulli, Annalisa Giovannini e Cristiano Brandolini.