Alboino conquista il festival del cinema indipendente di Los Angeles

Alboino, Romans e i longobardi vincono i premi "Miglior Film" e "Fan Award" alla sesta edizione del festival del cinema indipendente "Indie for You Film Festival" che si è tenuto a Los Angeles negli Stati Uniti. Due nuovi grandi successi per questo innovativo docufilm friulano che portano a un totale di dieci i premi conseguiti, oltre le 17 selezioni ufficiali.



""Langobardi - Alboino e Romans" sta facendo conoscere agli occhi del mondo un pezzo della nostra storia e del nostro Territorio regionale - spiega il presidente dell'associazione Invcti Lupi, Matteo Grudina -, il tutto grazie all’alto livello qualitativo di contenuti ed immagini che siamo riusciti a realizzare con la nostra piccola produzione, grazie a un equilibrato intreccio di approfondimento storico e fiction, grazie al fondamentale apporto del mondo della rievocazione storica e della cura dei dettagli".



"Vogliamo ringraziare tutti coloro che ci hanno sostenuto con i voti online che ci hanno consentito di vincere il "Fan Award" e vogliamo ringraziare tutte le collaborazioni e i sostegni che ha avuto questo docufilm. E' stato un onore vincere il titolo di "Miglior Film" di questo importante festival cinematografico americano. Ovviamente non vogliamo fermarci qui: continueremo a lavorare duramente affinché questa nostra importante memoria storica e la bellezza del nostro territorio venga conosciuta sempre più a livello nazionale ed internazionale. La memoria dei nostri Avi non morirà mai finché avremo la capacità di ricordarla e raccontarla - conclude Grudina -".