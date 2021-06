Alessandro Pozzetto di casa a Forni di Sopra

Alessandro Pozzetto, il noto direttore gospel, è ormai di casa a Forni di Sopra. Sabato 12 giugno in occasione della “Festa delle erbe” dirigerà il concerto con The Powerful Gospel Chorale che si terrà in Piazza Centrale alle ore 17.30.



Pozzetto è direttore professionista di Cori Gospel, dirige diverse corali Gospel da oltre vent’anni, tra le quali il Coro Gospel Nazionale.



Ha accompagnato in diverse occasioni Stevie Wonder, collaborato con artisti del calibro di Adriano Celentano, Katia Ricciarelli, Mario Biondi; partecipato a note trasmissioni televisive tra cui Verissimo, Chiambretti Show, Striscia La Notizia. Di recente ha partecipato al progetto musicale di Andrea Bocelli e accompagnato in coro Tori Kelli.



Affezionato ed inseparabile dalla sua terra di origine, il Fvg, ha nuovamente scelto Forni di Sopra per inaugurare la stagione della Perla delle Dolomiti Friulane.