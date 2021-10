Alessandro Rossetto presenta 'The Italian Banker' all'Ariston

Il film 'The Italian Banker' (Italia, 2020, 80’) del film-maker padovano Alessandro Rossetto, riflessione sul sistema e sul crollo delle banche popolari venete, prodotto da Jolefilm e Kubla Film con il supporto del Teatro Stabile del Veneto, sarà presentato al cinema Ariston nella serata di mercoledì 13 ottobre alle ore 20.00 alla presenza del regista. L’incontro con il pubblico sarà moderato dalla giornalista Elisa Grando. Il film nasce dal progetto teatrale del 2020 “Uan banca popolare” portato in scena nel 2020 con testo dello scrittore Romolo Bugaro e regia dello stesso Rossetto; nel cast, Fabio Sartor, Sandra Toffolatti, Mirko Artuso, Diego Ribon, Davide Sportelli, Valerio Mazzucato.

“The Italian Banker” sarà in programmazione all’Ariston in prima visione nel weekend del 16 e 17 ottobre.



Nei saloni di una grande villa veneta, si sta svolgendo una festa esclusiva: uomini in giacca blu, signore in abito lungo. Molti di loro hanno perso milioni a causa del crollo della Banca Popolare del Nordest. Fra una coppa di champagne e un giro di ballo, le tensioni personali si intrecciano alla frustrazione collettiva. La violenza esplode in concomitanza con l’arrivo dell’ex direttore della banca, deciso a raccontare la sua verità sul crack. Ma con l’alba arriverà la buona notizia dell’esito felice dell’operazione su una bambina.



Scrive Alessandro Rossetto nelle note di regia: "Con “The Italian Banker” conosciamo un Gotha: banca, potere, clientele - “capi” senza scrupoli e clientes, persone adulte che non si assumono alcuna responsabilità. Il film parla di comunità e di istituzioni, i riferimenti ai reali crack bancari che lo ispirano sono estremamente stilizzati dal bianco e nero e dalla messa in scena esasperata, si racconta di come si possa fottersene altamente del prossimo e calpestare senza batter ciglio la comunità alla quale si appartiene.Lo sconsiderato paternalismo e la presumibile impunità che acceca i vertici sono profondamente italiani, usando la lingua del mondo bancario, quella inglese, avremmo forse potuto nominare caratteristiche specifiche per un french banker, un russian banker, un australian o un argentinian banker; quelle che emergono nel film sono specifiche per “The Italian Banker”".