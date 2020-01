Alex Britti in concerto al Perla Resort & Entertainment

Cantante, solista, autore di brani, bluesman e rocket; tutto questo è Alex Britti, personalità e impronta musicale unica nel panorama della canzone italiana che, all’alba del 50 anni, ancora è in grado di conquistare un pubblico eterogeneo e regalare canzoni indimenticabili. Il prossimo venerdì 24 gennaio il palco del Perla Resort & Entertainment sarà tutto per lui e farà da cornice al suo concerto live dove si alterneranno i suoi più grandi successi, insieme a sonorità inedite.



Alex Britti raggiunge la sua notorietà nel 1998 con il singolo “Solo una volta (o tutta la vita)”, che si colloca al primo posto delle classifiche italiane. Nel 1999 Alex approda al Festival di Sanremo vincendo nella categoria Nuove Proposte con la canzone “Oggi sono io”, nel 2000 pubblica il suo secondo album, “La vasca”: i suoi due singoli, Una su 1.000.000 e La vasca, lo portano di nuovo ai primi posti delle classifiche. Una carriera lunga e piena di successi durante la quale ha ricevuto numerosi riconoscimenti.



Da sempre Alex Britti è un chitarrista fuori dal comune, riconosciuto e stimato fin da giovanissimo, quando percorreva in lungo e in largo l’Europa insieme a grandissimi del Blues come Rosa King, Buddy Miles e Billy Preston. Con la chitarra ha attraversato generi e decadi, trovando sempre il giusto equilibrio tra il suo spirito blues a cui è stato in grado di legare sonorità melodiche, rendendo le sue opere sempre di grande successo.