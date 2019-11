Alex Kidd a Trieste

Giovedì 21 novembre alle ore 18.00, in programma un nuovo appuntamento con Play It Again, serie di eventi mensili, organizzati in collaborazione al Team Retrogaming 12 Bit, incentrati sulla scoperta dei titoli che hanno fatto la storia del videogioco, pensati per essere vissuti in prima persona negli spazi della Mediateca o seguiti in diretta streaming sul canale Twitch del Trieste Science+Fiction Festival.



Dopo due eventi dedicati all’universo Nintendo, ecco la prima incursione nel mondo SEGA e Master System con la risposta dell’epoca alla serie di Super Mario: ALEX KIDD IN MIRACLE WORLD, il primo titolo che vede come protagonista Alex Kidd, mascotte della società giapponese prima della creazione di Sonic the Hedgehog.



Play It Again è inoltre uno spazio fruibile gratuitamente da tutti gli utenti della Mediateca grazie al quale è possibile testare con mano le console e i giochi più iconici, grazie a quattro postazioni sempre allestite e pronte all’uso.