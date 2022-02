Alexander Gadjiev porta Gorizia nel mondo

E’ appena risultato vincitore del secondo premio e del premio speciale Krystian Zimerman “per la miglior esecuzione di una Sonata” al XVIII Concorso Chopin di Varsavia. Pochi mesi prima ha vinto il Primo Premio e numerosi altri premi al Concorso Internazionale di Sydney 2021. Questi sono solo gli ultimi due prestigiosi riconoscimenti conquistati da Alexander Gadjiev, pianista goriziano che sta collezionando importanti risultati a livello internazionale. L’artista sarà protagonista venerdì 18 alle 18 nel Ridotto del Teatro Verdi di Gorizia di un incontro organizzato dal Comune di Gorizia e da Gorizia spettacoli.



Un’occasione per conoscere a 360 gradi la figura del musicista, che sta portando il nome di Gorizia nel mondo, e per annunciare una sorpresa musicale in programma ad aprile. L’intervista al pianista goriziano Alexander Gadjiev sarà condotta dal giornalista Alex Pessotto. L’iniziativa è stata presentata stamattina dall’assessore comunale alla Cultura, Fabrizio Oreti, dal presidente di Gorizia Spettacoli, Mauro Fontanini, e dallo stesso Gadjiev.



Essendo limitati i posti a disposizione nel Ridotto, è richiesta la prenotazione, scrivendo ainfo.teatroverdigorizia@gmail.com, entro le 12 di venerdì 18. Ricordiamo che l’accesso in sala è consentito solo ai possessori di green pass rafforzato. Come disposto dal Decreto Legge in vigore dal 24 dicembre è necessario indossare la mascherina FFP2.