Alfa star di Nottinarena a Lignano

“Per i miei 21 anni non potevo chiedere regalo migliore: finalmente torno sul palco con la mia band a fare ciò che amo. Sarà una notte bellissimissima, promesso”, così Alfa ha annunciato il concerto evento in programma sabato 21 agosto (apertura porte ore 19:00, inizio concerto ore 21:30) all’Arena Alpe Adria di Lignano Sabbiadoro, il palcoscenico scelto dal giovane cantautore ligure per festeggiare il suo prossimo compleanno e per tenere l’unico concerto della sua estate. I biglietti sono già in vendita online su Ticketone.it e nei punti vendita autorizzati Ticketone.



All’anagrafe Andrea De Filippi, Alfa con oltre 100 milioni di views e più di 200 milioni di streaming è uno dei cantanti più amati dai giovani: il suo brano di debutto “Cin cin”, pubblicato nel 2019 mentre concludeva gli studi al liceo, è già triplo disco di platino, seguito da un altro disco di platino per “Testa tra le nuvole, pt 2” e sei dischi d’oro, inclusi “San Lorenzo” cantato assieme ad Annalisa e “Sul più bello”, la canzone scritta per l’omonimo film candidata ai Nastri D’Argento 2021 come migliore canzone originale. Nonostante la giovanissima età, Alfa ha letteralmente bruciato le tappe diventando uno dei nomi della nuova scena musicale italiane con il suo stile che oscilla tra il pop, il rap e l’indie. Il 14 maggio scorso ha pubblicato il suo primo disco “Nord”, un viaggio personale e professionale che fa tappa tra i desideri e le aspirazioni, passando per gli interrogativi sul futuro di un giovane ventenne che vive con consapevolezza il presente grazie alle lezioni del passato.



È dunque Alfa il nuovo nome annunciato da– la rassegna organizzata dain collaborazione con il– che sarà per tutta l’estate uno dei palcoscenici di riferimento del Nordest con alcuni dei nomi più apprezzati della nuova scena musicale italiana, grandi nomi che hanno segnato la storia della musica e una star mondiale: dalla sacerdotessa del rock Patti Smith (13 luglio) a uno dei miti del pop italiano Max Pezzali (2 luglio), passando per l’idolo dei teenager Frah Quintale (6 agosto, già soldout!), il comico Natalino Balasso (31 luglio), il narratore sportivo Federico Buffa (24 luglio), i Modena City Ramblers (7 agosto), poi Franco126 (20 agosto), i Subsonica (27 agosto), Gaia e Margherita Vicario (28 agosto) e tantissimi altri.I biglietti per gli spettacoli di Nottinarena sono acquistabili online su www.ticketone.it e in tutti i punti vendita autorizzati. Il programma completo è disponibile sul sito www.fvgmusiclive.it e sui canali social della rassegna (www.facebook.com/nottinarena e www.instagram.com/nottinarena)., dove il pubblico può assistere agli spettacoli in massima tranquillità e sicurezza, nel rispetto delle linee guida e dei protocolli atti a prevenire la diffusione del contagio da Covid-19. Viene dunque garantito il rispetto di tutte le norme in termini di distanziamento, controllo della temperatura corporea, gestione dei flussi di persone in entrata e in uscita, sanificazione delle aree, etc.