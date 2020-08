Alice canta Battiato per il Settembre Latisanese

La meravigliosa Alice sarà l’ospite d’eccezione della prossima edizione del Settembre Latisanese, rassegna musicale, culturale e gastronomica della città di Latisana. Domenica 6 settembre, in Piazza Matteotti con inizio alle 21.00, l’artista porterà sul palco il suo fortunato tour “Alice canta Battiato”, accompagnata da Carlo Guaitoli al pianoforte. Il concerto è a ingresso libero, ma con prenotazione obbligatoria, da effettuare scrivendo una mail all’indirizzo concerti@azalea.it, fino ad esaurimento posti, regolamento completo su www.azalea.it. In caso di pioggia l’evento si terrà al Teatro Odeon. Il concerto è organizzato Zenit srl, in collaborazione con Città di Latisana e Pro Latisana. Tutte le info su www.azalea.it e www.prolatisana.it .



Alice, nome d’arte di Carla Bissi, è una delle cantautrici italiane più note ed amate dal grande pubblico. La canzone “Per Elisa”, scritta insieme a Franco Battiato e al violinista compositore Giusto Pio, con cui vinse il Festival di Sanremo nel 1981, si impose nella hit parade nazionale e internazionale. Il sodalizio artistico con Battiato ha caratterizzato una parte importante del percorso musicale e professionale di Alice, che oggi presenta il nuovo live tour “Alice canta Battiato”. In questo viaggio è accompagnata al pianoforte dal maestro Carlo Guaitoli, da tanti anni collaboratore di Battiato in qualità di pianista e direttore d’orchestra. Alice riesce ad omaggiare l’artista siciliano con autenticità ed eleganza, sia perché sua amica e collaboratrice dagli esordi, ma soprattutto per quell’affinità artistica che da sempre li lega e che la rendono un’interprete unica della musica di Franco Battiato.



Doppio sarà invece l’appuntamento nella giornata di sabato 05 settembre. Si comincia già dalle 7.00 del mattino al Parco Gaspari, quando il buongiorno verrà dato, sulle sponde del Tagliamento, con il Concerto del “Risveglio”. Ad esibirsi saranno la compositrice, pianista, paroliera e cantante, Laura Furci, una delle nuove voci più interessanti della scena della musica creativa e il trombettista latisanese Francesco Minutello, che ha partecipato tra gli altri ai tour di Marco Mengoni e Giorgia. Il concerto in caso di maltempo, si svolgerà nel Centro Polifunzionale in via Carlo Goldoni 22. L’ingresso è libero con prenotazione obbligatoria, inviando una mail a info@associazioneprogettomusica.org, oppure telefonando allo 0432 532330 dal lunedì al venerdì, dalle ore 10.00 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 18.00. Le prenotazioni rimangono attive fino alle ore 18.00 del giorno precedente. Sempre sabato 5 settembre, ma dalle 21.00 in Piazza Matteotti, l’appuntamento è con la bellezza con la selezione di Miss Italia e l’elezione di Miss Latisana. La serata è a ingresso libero, ma con prenotazione obbligatoria, da effettuare scrivendo una mail all’indirizzo concerti@azalea.it, fino ad esaurimento posti, regolamento completo su www.azalea.it.