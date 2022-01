Alice vola dalla pedana dell'Asu al palco di 'Amici di Maria de Filippi'

C'è anche un po' di Asu nella nuova edizione di “Amici di Maria de Filippi”: Alice Del Frate, 20enne farfalla della sezione ritmica dell'Associazione Sportiva Udinese, ha passato le selezioni del talent show ed è entrata a far parte della scuola più famosa del piccolo schermo! La sua esibizione è andata in onda nel pomeriggio del 9 gennaio su Canale 5.



La ginnasta, che lo scorso novembre è salita sul podio col cerchio al Nazionale di Specialità vestendo il body del Pontevecchio Bologna, si è presentata con una coreografia, sulle note di “Arcade” di Duncan Laurence, che ha convinto tutti i docenti di danza: Alessandra Celentano, Veronica Peparini e Raimondo Todaro (new entry di questa stagione), quest'anno presenti assieme a Rudy Zerbi, Anna Pettinelli e Lorella Cuccarini per il canto.



"Non avevamo dubbi che Alice ce l’avrebbe fatta. Si è sempre impegnata molto, dimostrando una grande determinazione» ha commentato Nicola di Benedetto, direttore generale di Asu, che ha anche ricordato: "Siamo felici anche perché questo suo importante risultato è anche dimostrazione del fatto che Asu continua a essere fucina di talenti. Benchè Alice non abbia studiato danza da noi, la preparazione ricevuta le ha consentito di volare verso un sogno".



Anche Spela Dragas, allenatrice della giovane originaria di Sacile assieme a Magda Pigano, Carlotta Longo e alla coreografa Laura Miotti si è detta molto orgogliosa."Questo suo traguardo è la prova che la passione e il duro lavoro pagano, un bell’esempio per tutte le ragazze che come lei si impegnano con tutte le loro forze per i propri sogni». In quanto all’esibizione Dragas ha commentato: "Alice è stato davvero brava, ma conoscendola, sono certa che saprà dare ancora di più, i margini di miglioramento sono ancora molti!".AMICI - Amici di Maria De Filippi, noto semplicemente come Amici, è un talent show italiano in onda dal 22 settembre 2001, ideato e condotto da Maria De Filippi. Il programma va in onda per il day-time, con il pomeridiano e in prima serata su Canale 5 dal 14 settembre 2002. La prima edizione andò in onda su Italia 1 dal 22 settembre 2001 al 27 maggio 2003, mentre dal 16 novembre 2020 al 14 maggio 2021 è tornato in onda sulla stessa rete solamente per la striscia day-time. Con ventuno edizioni all'attivo è il talent show più longevo della televisione italiana.IL VIDEO DELL’ESIBIZIONE DI ALICE: https://www.wittytv.it/amici/alice-banco-immediato-per-la-ballerina-9-gennaio/