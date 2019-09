All’UCI Fiume Veneto arriva Chiara Ferragni in versione Unposted

Dal 17 al 19 settembre nelle multisale del Circuito UCI arriva 'Chiara Ferragni - Unposted', il lungometraggio diretto da Elisa Amoruso e distribuito da 01 Distribution. Chiara Ferragni affida il suo racconto a uno sguardo femminile, sensibile nel descrivere la psicologia dei suoi personaggi e completamente lontano dal mondo della moda e dei social, ma senza pregiudizi. Chiara Ferragni cercava per il suo docufilm un regista che fosse donna, italiana e che avesse le doti per documentare il suo lato più vero, più puro e magari più segreto, legato a tanti altri aspetti e momenti della sua vita.



Il progetto racconta, per la prima volta attraverso il cinema, un percorso terapeutico di apertura, di scoperta e di confronto sincero. Il titolo di questo docufilm “Chiara Ferragni - Unposted”, rivela il suo punto di vista, intimamente e diversamente da come solitamente lo condivide attraverso i social, affrontando argomenti mai trattati prima e che sveleranno una Chiara mai vista fino a oggi.



Le multisala che proietteranno Chiara Ferragni - Unposted dal 17 al 19 settembre alle 18:00 e alle 21:00 sono: UCI Bicocca (MI), UCI Luxe Campi Bisenzio, UCI Casoria, UCI Montano Lucino (CO), UCI Firenze, UCI Fiumara (GE), UCI Lissone (MB), UCI Cinepolis Marcianise, UCI Luxe Marcon (VE), UCI Messina, UCI Mestre, UCI Molfetta, UCI Moncalieri (TO), UCI Orio, UCI Parco Leonardo (RM), UCI Pioltello (MI), UCI Porta di Roma, UCI Reggio Emilia, UCI RomaEst, UCI Romagna Savignano sul Rubicone (FC), UCI Torino Lingotto, UCI Verona.



Quelle che lo proietteranno il 17 e 18 settembre alle 18:00 e alle 21:00 sono: UCI Alessandria, UCI Ancona, UCI Arezzo, UCI MilanoFiori, UCI Showville Bari, UCI Meridiana Casalecchio di Reno, UCI Cagliari, UCI Catania, UCI Certosa (MI), UCI Curno (BG), UCI Ferrara, UCI Fiume Veneto (PN), UCI Seven Gioia del Colle, UCI RedCarpet Matera, UCI Palariviera, UCI Palermo, UCI Perugia, UCI Piacenza, UCI Porto Sant’Elpidio, UCI Sinalunga, UCI Villesse.



UCI Bolzano, UCI Senigallia (AN), UCI Jesi (AN), UCI Pesaro, UCI Fano (PU) proietteranno il contenuto il 17 settembre alle 18:00 e alle 21:00.



Il Multisala Gloria by UCI Cinemas proietterà Chiara Ferragni – Unposted il 17 e 18 settembre alle 21:00, UCI Gualtieri il 17 settembre alle 21:00.



UCI Bicocca, UCI Milanofiori, UCI Porta di Roma, UCI RomaEst, UCI Orio, UCI Casoria e UCI Palermo applicheranno la tariffa di 12 euro. Nelle restanti multisala il costo del biglietto è di 10 euro. È possibile acquistare i biglietti presso le casse delle multisale aderenti, tramite App gratuita di UCI Cinemas per dispositivi Apple e Android e sul sito www.ucicinemas.it. I biglietti paper-less acquistati tramite App e i biglietti elettronici acquistati tramite sito danno la possibilità di evitare la fila alle casse con –FILA+FILM. Il pubblico può comunque acquistare i biglietti anche tramite il call center (892.960) e le biglietterie automatiche self-service presenti sul posto. Per maggiori informazioni visitare il sito www.ucicinemas.it o la pagina ufficiale di Facebook di UCI Cinemas all’indirizzo: www.facebook.com/ucicinemasitalia. In alternativa contattare il call center al numero 892.960.