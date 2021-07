All’Arena di Lignano parte la rassegna Pupi e Pini

Lunedì 5 luglio inizia la stagione teatrale di “Pupi & Pini”, manifestazione giunta alla 27ma edizione e sempre particolarmente seguita ed apprezzata dalle famiglie durante tutta l’estate.



Come da tradizione, il programma, con due appuntamenti ogni settimana, offre un’ampia panoramica del repertorio teatrale che molto attinge alla letteratura, con importanti compagnie di rilevanza nazionale che arrivano da varie regioni d'Italia: una ricca serie di spettacoli sia di teatro popolare, il “teatro di figura” in cui l’attore dà voce, movimento e vita a burattini, marionette e pupazzi, sia alcune interessanti produzioni del teatro ragazzi contemporaneo.



La direzione artistica della rassegna reca la firma di Teatro del Drago, compagnia di una delle più antiche famiglie d’arte dello spettacolo, la Famiglia Monticelli, attiva nel settore delle marionette e dei burattini fin dalla prima metà del XIX secolo e di cui si rileva, tra l’altro, la storica collaborazione con “I Piccoli” di Vittorio Podrecca.



Particolarmente significativa, nella ricorrenza dei 700 anni dalla morte del Sommo Poeta, la produzione speciale della Compagnia Marionettistica milanese Carlo Colla & Figli, con lo spettacolo “Dante delle Marionette”, tratto dalla Divina Commedia di Dante Alighieri (19 luglio).Il teatro tradizionale di marionette sarà rappresentato anche dagli esperti marionettisti Augusto e Marco Grilli insieme a Massimo Gambarutti, che animeranno Gianduja, la secolare maschera torinese (4 agosto).Al libro dell’illustratore Mario Ramos è ispirato lo spettacolo "Il più furbo" (12 luglio) del Teatro Gioco Vita di Piacenza, che susciterà sicure risate perché la classica figura del "lupo cattivo" si comporta in modi inattesi con reazioni inaspettate. Sorprendenti anche la pura gioia di colori e forme dello spettacolo Carnàval del Teatro dei colori (25 agosto), con la tecnica del teatro di figura su nero, e l'eccezionale artista argentina Veronica Gonzalez, quasi unica nel suo genere, che proporrà il suo strabiliante teatro (2 agosto) animando i propri pupazzi con i piedi! Le meravigliose bolle di sapone della compagnia Michele Cafaggi (7 luglio) faranno divertire e sognare tutti i bambini.Troveremo un filone di spettacoli dedicati alla fiaba classica, con titoli molto conosciuti: da Roma il Teatro Verde con “Il Gatto con gli stivali” (5 luglio), da Faenza Accademia Perduta con un bellissimo “Pinocchio” (20 luglio) per attori e burattini e da Firenze i Pupi di Stac con “I tre porcellini” (23 agosto). La Bella Addormentata sarà trasformata in chiave di parodia ne “La Ciambella addormentata nel forno” di Nata Teatro (28 luglio). E poi ci sarà “Naso d'argento” (9 agosto), tratto dalle “Fiabe italiane” raccolte da Italo Calvino, uno spettacolo di Progetto GG sulla bugia, che luccica, meraviglia, nasconde e crea illusione; la Fondazione Aida di Verona presenterà un classico, “Il Mago di Oz” (11 agosto).Ci saranno anche spettacoli dal carattere "fantascientifico": “Terra chiama Tommy” di Politheater (26 luglio) e un Dante del futuro in “Dante 3021” di All'inCirco Teatro (16 agosto), progetto vincitore del bando 2019 "Giovani artisti per Dante" di Ravenna Festival.Impreziosiscono il programma due produzioni artistiche molto particolari: “Il mondo di Fedro” del Teatro Europeo Plautino (14 luglio) e "Aida e il bambino che sognava la musica" del Teatro Linguaggi (31 agosto), brillanti idee drammaturgiche per raccontare ai bambini argomenti non proprio facili come i testi classici di Fedro e l’opera “Aida” e la vita di Giuseppe Verdi.Un simbolico abbraccio sarà dedicato a tutti gli spettatori e agli affezionati ospiti di Lignano con lo spettacolo dei bresciani Teatro Telaio dal titolo “Abbracci” (18 agosto).Una bella favola contemporanea, infine, è “Azzurra balena” di Habanera (30 agosto), in cui la protagonista, seppur di cartapesta, farà viaggi stupendi in mare. Proprio quel mare che accompagna tutta la rassegna e che viene mirabilmente evocato nelle immagini fluttuanti nate dalla fantasia dell’illustratrice Lucia Scuderi: per lei tutti i pesci e gli altri animali marini vanno a Pupi e Pini!La rassegna è organizzata dalla Biblioteca Comunale di Lignano Sabbiadoro con il sostegno della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Il programma è disponibile sul sito www.lignano.orgTutti gli spettacoli si svolgeranno all’Arena Alpe Adria, con ingresso gratuito. Prenotazioni tramite l’app Eilo o dal sito www.fvgmusiclive.it