All'Arena Calderari il giovane Pier Paolo Pasolini

Serata speciale al Cinema Sotto le stelle di Pordenone, lunedì 20 luglio alle 21.30, in collaborazione con il Centro Studi Pier Paolo Pasolini di Casarsa della Delizia. Alle 21.30, alla presenza degli autori, sarà proiettato il documentario In un futuro aprile di Francesco Costabile e Federico Savonitto, dedicato agli anni giovanili di Pier Paolo Pasolini in Friuli.

Il documentario è un viaggio alla scoperta degli anni giovanili di Pier Paolo Pasolini, attraverso la voce di suo cugino, lo scrittore e poeta Nico Naldini. Durante gli anni Quaranta il giovane Pasolini vive a Casarsa, in Friuli, nel paese di sua madre. In quel periodo scopre il paesaggio friulano, la lingua e le tradizioni del mondo contadino e sperimenta le prime avventure amorose con alcuni giovani del posto. Il contatto con questa realtà lo porta anche all’impegno politico nel Partito Comunista e all’esperienza dell’insegnamento scolastico. La vita di Pier Paolo scorre attraverso la voce di Nico, svelando due percorsi di vita inevitabilmente connessi. Entrambi, in quel momento, assorbono la violenza estetica ed erotica di un mondo sconosciuto, che si svela nella sua cruda realtà: un universo che influenzerà tutta la successiva opera pasoliniana.

Il film ha ricevuto Menzione Speciale della Giuria “Biografilm Italia” al Biografilm Festival 2020 ed è prodotto da Altreforme (Udine) in associazione con il Centro Studi Pier Paolo Pasolini, Cinemazero, Archivio Audiovisivo del Movimento Operaio e Democratico, Kublai Film.Ha inoltre ottenuto il supporto del Fondo Audiovisivo del Friuli Venezia Giulia, FVG Film Commission, Fondazione Friuli ed è distribuito a livello internazionale da CAT&Docs (Parigi).

In caso di pioggia la proiezione sarà spostata – lo stesso giorno alla stessa ora - a Cinemazero. Ricordiamo che familiari e congiunti potranno sedersi vicini e ogni spettatore potrà scegliere liberamente il proprio posto a sedere in arena.Novità di questa edizione è la prevendita online direttamente dal sito www.cinemazero.it: una soluzione vantaggiosa che permetterà di saltare code e di non dover compilare in cassa il modulo di raccolta dati.

Per conoscere l’intera programmazione di luglio consultare il sito: www.cinemazero.it