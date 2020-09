All'Ariston arriva il classico 'Viaggio allucinante' di Richard Fleischer

La sala d’essai del cinema Ariston, in viale Romolo Gessi 14 a Trieste, gestita da La Cappella Underground, prosegue la programmazione di classici e cult movies con la proiezione, lunedì 14 settembre alle ore 21.00, del film di fantascienza “Viaggio Allucinante – Fantastic Voyage” di Richard Fleischer (USA, 1966, 100’, versione originale sottotitolata) con videopresentazione del giornalista scientifico Fabio Pagan, per una serata organizzata dal Trieste Science+Fiction Festival in collaborazione con il Science and the City Festival di ESOF2020. Un sottomarino e il suo equipaggio vengono miniaturizzati e iniettati nel sistema sanguigno di uno scienziato, gravemente ferito da agenti segreti stranieri, con la missione di viaggiare nel suo corpo, raggiungere il cervello e distruggere un ematoma con un raggio laser. Cult assoluto della science fiction cinematografica, viaggio avventuroso, coloratissimo e quasi psichedelico tra le meraviglie del corpo umano, il film fu premiato con due Oscar (per gli effetti speciali, straordinari per l’epoca, e per le scenografie) e ha fatto nascere la stella e il mito di Raquel Welch. Dalla sceneggiatura venne tratto un romanzo omonimo scritto su commissione da Isaac Asimov; il libro uscì però sei mesi prima del film, alimentando nel pubblico la convinzione che la pellicola fosse originata dal racconto di Asimov.

