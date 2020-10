Alla Corte di Osoppo al via la stagione di Anà-ThemaTeatro

Tornare a varcare, domenica prossima, 18 ottobre, quella soglia, dopo mesi difficili, avrà il sapore di un vero e proprio evento. Una festa che, rispettando tutti i protocolli previsti dalle normative anti-covid, sarà all'insegna della sicurezza, oltre che della condivisione e del piacere di riscoprire il teatro e tutti i suoi “abitanti”.

Dopo un cartellone estivo quasi sempre da tutto esaurito, parte domenica 18 ottobre alle 18 alla Corte di Osoppo la nuova stagione firmata Anà-ThemaTeatro. Un programma, quello di Eureka 11, che accompagnerà gli spettatori fino al 28 marzo con debutti nazionali, prime regionali assolute, e tanti nomi amati dal grande pubblico.

A salire per prime sul palco di Osoppo saranno le Crunchy Candies che, assieme a Luca Marchioro e Luca Ferri, daranno vita a “Ricordi e canzonette”, spettacolo già applaudito in regione durante le seguitissime serate del primo Drive-In teatrale proposto questa estate sempre da Anà-Thema.



Le “Caramelle croccanti”, sestetto composto da una sezione ritmica di chitarra (Mr. Al), contrabbasso (Mr. Matthew) e batteria (Mr. Cris) e dalle tre voci femminili di Marion, Claire e Julie, con i loro intrecci vocali creeranno particolari armonie sul tappeto musicale “offerto” loro dai tre strumentisti. “Ricordi e Canzonette” è un tuffo a ritroso nel tempo, tra atmosfere musicali degli anni ‘30 ‘40 e ‘50 con brani italiani e internazionali, arricchite dalla cornice suggestiva ed emozionante di racconti, storie e fatti dell’epoca.A rendere ancora più suggestive le atmosfere dell’epoca saranno i pattinatori del Roll Club che con le loro coreografie in tutto il teatro renderanno frizzante e uniche le canzoni proposte.I posti, assegnati in base all'ordine di prenotazione, terranno conto del distanziamento obbligatorio previsto, ma se massimo tre spettatori saranno congiunti, potranno compilare la liberatoria e avere la possibilità di sedersi vicini. Per informazioni e prenotazioni tel 3453146797 o info@anathemateatro.com.