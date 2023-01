Alla Corte di Osoppo va in scena il Malato immaginario

A Capodanno, per il suo debutto in prima nazionale, ha registrato il tutto esaurito. Ora, Come Thelma e Louise, ultima produzione di Anà-Thema Teatro, si appresta a fare altrettanto nella replica in programma domani, venerdì 13 gennaio, al Teatro Impero di Martignacco con inizio alle 20.45.

Ma questo fine settimana sarà particolarmente ricco per la compagnia. Sabato 14 gennaio alle 20.45, infatti, al Teatro della Corte di Osoppo andrà in scena l'attesissimo “Malato immaginario” di Stivalaccio Teatro in coproduzione con il Teatro Stabile del Veneto.

Siamo nel 1673, e precisamente il 17 febbraio. La quarta recita de Il malato immaginario è a rischio e tra i lavoratori del Palais Royal si parla di annullare lo spettacolo. Tocca a Pasquati il disperato tentativo di portare a termine la serata ricorrendo ai vecchi compagni dello Stivale, pregandoli di quest’ultimo viaggio. L’insistenza dei tre commedianti è inarrestabile, Molière è costretto a cedere: lo spettacolo deve continuare. Prende così il via la celebre ed esilarante storia del malato Argante, vecchio ipocondriaco che, tra purghe e salassi, va dissipando la propria fortuna.

Il Malato Immaginario è una farsa perfetta. Molière, da veterano della risata, costruisce nell’ultima sua opera una macchina teatrale inattaccabile, tratteggiando personaggi classici e moderni allo stesso tempo. Ne sa qualcosa Stivalaccio Teatro che, insieme con il Teatro Stabile del Veneto, ha deciso di portare in scena l'opera con lo stile che da sempre contraddistingue la compagnia. Sul palco, per la regia di Marco Zoppello, Sara Allevi, Anna De Franceschi, Michele Mori, Stefano Rota e lo stesso Zoppello.

Il weekend di Anà-Thema, come ricordato, inizia già venerdì 13, stavolta nella “seconda casa” della compagnia, ovvero il Teatro Impero di Martignacco. È qui che sul palco saliranno Luca Ferri e Claudio Del Toro per dar vita a una commedia poetica e divertente che racconta la storia di due vecchie amiche che decidono di vivere una nuova avventura nella terza età della loro vita. Proprio come Thelma e Louise del celeberrimo film interpretato da Geena Davis e Susan Sarandon. L'avventura le mette a dura prova, costringendole a riflettere sulla vita passata, sulla giovinezza, sugli amori, sull'amicizia e, perché no, anche sul futuro, sognando il viaggio successivo alla conquista dell'America.

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare i consueti recapiti di Anà-Thema, o via telefono ai numeri 3453146797 o 0432 1740499 o via email all'indirizzo info@anathemateatro.com.