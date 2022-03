Alla Polinote Music Room arriva Luca Masseroni batterista dei Tarm

Polinote Music Room di Pordenone, sabato 26 marzo alle 17.30, ospita un laboratorio con Luca Masseroni, batterista dei Tre Allegri Ragazzi Morti.



Dopo le interviste on line, sempre molto seguite, la programmazione della Polinote Music Room di Pordenone – progetto realizzato col patrocinio del Comune di Pordenone, col sostegno di Fondazione Friuli e in collaborazione con Associazione Sviluppo Territorio, studio grafico Elephant Creative Communication, Diego Flaiban Artist, Claps - prosegue in presenza con una serie di Laboratori e Workshop con musicisti di nota fama dell'area moderna, jazz e classica: incontri durante i quali si approfondirà la cultura musicale nei suoi diversi generi, in modo

originale, dando spazio al piacere della condivisione.

Sabato 26 marzo alle 17.30, nella sede della scuola di musica Polinote in Vicolo Chiuso 5, nel centro storico di Pordenone, a tenere un laboratorio sarà Luca Masseroni, batterista dei Tre Allegri Ragazzi Morti. Il Lab dal titolo "Rock-Reggae andata e ritorno. Racconti e musica con il batterista dei Tre Allegri Ragazzi Morti" è aperto a tutti gli strumenti ed è rivolto ad allievi e appassionati, musicisti professionisti e non. L'ingresso è libero su prenotazione, i posti sono limitati.



“Questo incontro – spiega la presidente di Polinote- sarà un'interessante opportunità per ascoltare e conoscere da vicino un noto musicista del nostro territorio e poter suonare insieme a lui brani della scena Rock-reggae. Un vero e proprio viaggio nella musica della band pordenonese Tre Allegri Ragazzi Morti, attraverso il racconto del batterista Luca Masseroni. Per tornare finalmente a incontrarci e suonare assieme”.Luca Masseroni ha registrato in tutti i dischi dei Tre Allegri, in produzioni reggae e dub, con vari gruppi punk rock e con il cantante Erio. Conosciuti per le loro performance mascherate e per i loro live di rock essenziale, I Tre Allegri Ragazzi Morti - nati sotto la guida del fumettista Davide Toffolo - sono considerati uno dei pilastri della scena rock alternativa italiana fin dalla loro formazione, nel 1994. Nel 2000 fondano La Tempesta Dischi, l'etichetta che ha dato voce a molti artisti della scena indipendente italiana. La Polinote Music Room è un luogo aperto a tutti, che dà a chiunque l'opportunità di venire a contatto con artisti impegnati nella scena nazionale e internazionale e di conoscere più a fondo artisti del nostro territorio.Il progetto vuole valorizzare e far comprendere l'esperienza musicale in tutti i suoi aspetti, anche attraverso la conoscenza diretta e ravvicinata di un artista: sapere quello che pensa, cosa c'è dietro la sua musica e le sue esibizioni, conoscere quali esperienze artistiche abbia vissuto.