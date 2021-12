Alla ricerca della felicità con Simone Cristicchi

Uno degli artisti più amati dal pubblico del Friuli Venezia Giulia sarà ospite per cinque serate del Circuito ERT. Simone Cristicchi – vincitore per tre volte del premio del pubblico dell’Ente Regionale Teatrale per lo spettacolo migliore della stagione – porterà il suo nuovo lavoro, Alla ricerca della felicità, domenica 5 dicembre al Teatro Clabassi di Sedegliano, lunedì 6 e martedì 7 dicembre all’Auditorium Aldo Moro di Cordenons, mercoledì 8 dicembre al Teatro Miotto di Spilimbergo e giovedì 9 dicembre al Cinecity di Lignano Sabbiadoro. Tutte le serate inizieranno alle 20.45, con l’eccezione di Cordenons dove il sipario si alzerà alle 21.00.



Lo spettacolo – parte di un progetto più ampio, che comprende anche un libro dal titolo omonimo e un film documentario di Andrea Cocchi – cerca di spiegare cosa la felicità significhi davvero, in cosa risieda. Da sempre il genere umano concentra i suoi sforzi per afferrarla, per coglierla tanto nel fascino delle grandi idee quanto nella meraviglia delle piccole cose. Eppure, raramente si può dire di esserci riusciti.



Con la sua inesauribile curiosità Simone Cristicchi guida il pubblico in un percorso in sette parole chiave – attenzione, lentezza, umiltà, cambiamento, memoria, talento, noi – e tra canzoni, aneddoti, racconti e interviste lo accompagna nella sorprendente scoperta del senso profondo di questa ricerca.. Negli anni tutti i suoi spettacoli – Mio nonno è morto in guerra, Il secondo figlio di Dio, Manuale di volo per uomo ed Happy Next – sono stati circuitati con successo. Da segnalare anche il lavoro dedicato al terremoto del 1976, Orcolat ’76 che ha debuttato nel 2016 nel Duomo di Gemona del Friuli.Maggiori informazioni al sito www.ertfvg.it, prevendite e prenotazioni contattando la Biblioteca di Sedegliano (sabato dalle 9 alle 12 t 0432 915533 | biblioteca@comune.sedegliano.ud.it) il Centro Culturale Aldo Moro di Cordenons (t. 0434 932725 | centroaldomoro@gmail.com), l’Ufficio Cultura di Spilimbergo (t. 0427 591116) e il Cinecity di Lignano (da lunedì a venerdì ore 17-20, sabato e domenica ore 13-21 t. 334 1058083 | cinecitylignano@gmail.com). Per le repliche di Cordenons, Spilimbergo e Lignano è possibile acquistare il biglietto online sul circuito Vivaticket.