Alle Giornate della Luce Paola Gassman e Andy Luotto

Domenica 5 giugno ricca di eventi per Le Giornate della Luce di Spilimbergo. Saranno inaugurate due mostre, a cura di Antonio Maraldi e con il Centro Cinema Città di Cesena: alle 11.30, al Cinema Miotto, l’inaugurazione di Tonino Delli Colli direttore della fotografia di Pasolini, per celebrare con alcuni scatti inediti i cent’anni del Poeta di Casarsa.

E alle 12 allo Spazio Linzi di Corso Roma, Gassman & Tognazzi, un omaggio al centenario di due grandi interpreti della commedia all’italiana e non solo. Con la partecipazione di Paola Gassman.

Gassman & Tognazzi è un omaggio a due grandi interpreti del nostro cinema nell’anno del centenario della nascita di entrambi che vuole ricordare la loro amicizia e la loro lunga carriera artistica a partire da un percorso iniziato in maniera opposta. Per Vittorio Gassman con ruoli spesso da “villain” come in Riso amaro di De Santis o Il cavaliere misterioso di Freda. Due film documentati in mostra. Per Ugo Tognazzi, con ruoli comico farseschi, come Un dollaro di fifa, ruoli naturali per chi, come lui, veniva dall’avanspettacolo e dalla rivista. Poi, per entrambi, la fatica di farsi accettare dalle produzioni: comiche per Gassman (è Monicelli che lo impone ne I soliti ignoti) e serie per Tognazzi (sono Luciano Salce e Marco Ferreri a sdoganarlo). Da quel momento, prendono il via due carriere che segnano la miglior commedia all’italiana e la mostra ne vuole rendere omaggio.

Numerosi i riconoscimenti ricevuti da entrambi come il premio come Miglior Attore al Festival di Cannes, a Gassman nel 1975 per Profumo di donna e a Tognazzi nel 1981 per La tragedia di un uomo ridicolo. Le foto esposte, che provengono tutte dai fondi del Centro Cinema Città di Cesena, puntano a offrire una testimonianza, incompleta ma significativa, dell’arte di due grandi interpreti, in grado di giocare con tutti i registri. La mostra sarà aperta fino al 26 giugno tutti i giorni dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19.

Nel centenario della nascita di Pasolini, Tonino Delli Colli direttore della fotografia di Pasolini, è un omaggio a un grande autore della fotografia. La mostra si concentra in particolare su Mamma Roma e sulle opere iniziali di ambientazione romana, documentando una collaborazione che seppe produrre risultati memorabili, catturata nei momenti di lavoro sul set o nelle pause tra una ripresa e l’altra. Le foto, alcune delle quali inedite, firmate da Divo Cavicchioli e Angelo Novi provengono dai fondi del Centro Cinema Città di Cesena. La mostra è in collaborazione con il CRAF (Centro di Ricerca e Archiviazione della Fotografia). La mostra è visitabile fino al 12 giugno durante gli eventi del festival.

In serata, sempre al Cinema Miotto, alle 21 la proiezione di Vecchie Canaglie di Chiara Sani. La regista converserà con il direttore della fotografia Blasco Giurato e con l’attore Andy Luotto. Vecchie Canaglie è una commedia degli equivoci, che affronta in modo ironico, ma delicato, il tema della terza età. Sei ospiti di Villa Matura, una casa di riposo, vedono svanire la loro tranquilla quotidianità perché l’edificio viene messo all’asta. Allora si coalizzano per attuare un piano per salvare la villa. L’affrontare pericoli e situazioni poco legali farà loro ritrovare un’energia e un entusiasmo apparentemente sopiti.

La seconda giornata di festival si apre già in mattinata con le visite guidate a cura del Gruppo FAI Spilimbergo. Dalle 10 alle 12 e dalle 15. alle 18 Il Palazzo Spilimbergo di Sopra. È consigliata la prenotazione: spilimbergo@gruppofai.fondoambiente.it. Per l’occasione sarà proiettato Le vie della seta - La casa dei bachi sulla sericoltura in Friuli a cura de La Cineteca del Friuli.

Alle 18 il festival si sposta alla Tenuta Cappello di Sequals, per una conversazione con Steve Della Casa e la proiezione del documentario – che firma assieme a Luca Rea – Django & Django - Sergio Corbucci Unchained.

Le Giornate della Luce sono organizzate dall’Associazione Culturale Il Circolo di Spilimbergo e nel 2021 hanno avuto il sostegno di MiC, Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Città di Spilimbergo, Fondazione Friuli, Friulovest Banca.