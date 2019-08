Alpinismo sul grande schermo con Roberto Mazzilis

Free Solo, il film diretto da Jimmy Chin ed Elizabeth Chai Vasarhelyi, vincitore nel 2019 dell’Oscar come Miglior Documentario, sarà protagonista di un altro evento sotto le stelle, venerdì 9 agosto alle 21 in piazzetta Calderari, in collaborazione con il Cai di Pordenone. Racconta le imprese dello spericolato free climber Alex Honnold e, in particolare, la sua leggendaria scalata in solitaria e senza alcuna corda di assicurazione dei mille metri della la parete del El Captain.

A introdurre la proiezione Roberto Mazzilis, grande arrampicatore carnico di Caneva di Tolmezzo, con all'attivo un migliaio di scalate, circa cinquecento nuove vie aperte e un centinaio di solitarie.

Un’amante della montagna che vive la sua passione nel totale e pieno rispetto della natura, cercando sempre di sfidare i propri limiti, proprio come Alex Honnold che a soli 30 anni ha deciso di affrontare una delle pareti più difficili di sempre: infatti è stato l’unica persona al mondo a scalare in free solo (cioè in scalata libera e solitaria senza nessuna corda né imbragatura) El Capitan, una formazione rocciosa verticale nel parco Yosemite negli Stati Uniti, alta 900 metri.

Le riprese del documentario hanno davvero dell’incredibile, immortalando l’arrampicatore nei momenti più delicati della sua scalata, descritta nei minimi particolari. Sono state realizzate per la maggior parte con telecamere comandate a distanza e da droni, al fine di ridurre al minimo la presenza umana (e quindi le distrazioni) attorno allo scalatore.

Free Solo è un’avvincente coreografia atletica sospesa sul vuoto, che regala uno sguardo inedito non solo su una natura fatta di altezze e rocce apparentemente inespugnabili, ma anche su una natura umana capace di sfidare ogni limite facendo affidamento solo su sé stessa.

A tutti gli spettatori in omaggio un mese di prova gratis a Mareuno Palestre.

Sarà presente l’OscBar, il bar del cinema all’aperto con bibite dissetanti e gustosi snack, in collaborazione con Birra Galassia.