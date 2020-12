Altan e la satira contemporanea

Una riflessione sulla satira contemporanea, in occasione della proiezione del documentario Mi chiamo Altan e faccio vignette, in programma sul circuito #iorestoinsala lunedì 28 dicembre, alle 20.30. Protagonista sarà naturalmente il vignettista, papà dell’operaio Cipputi, Francesco Tullio Altan, accompagnato da uno dei disegnatori più amati oggi, grazie anche al suo contributo imprescindibile alla trasmissione Propaganda Live di Zoro, Makkox, e da una delle grandi firme del giornalismo italiano come Michele Serra. L’incontro a cui parteciperà anche il regista del film Mi chiamo Altan e faccio vignette, Stefano Consiglio, sarà coordinato dal direttore della Cineteca di Bologna Gian Luca Farinelli.

Mi chiamo Altan e faccio vignette racconta la vicenda del vignettista e quella del paese che da oltre quarant’anni rappresenta attraverso le sue vignette. Un percorso lungo la sua vita e la sua carriera, con il contributo di amici e colleghi – Paolo Rumiz, Michele Serra, Vauro, Sergio Staino, Zerocalcare – ma soprattutto attraverso i suoi personaggi, fra tutti la Pimpa e Cipputi, che nel documentario prendono vita attraverso attori in carne e ossa.

“La grande forza comunicativa, e direi anche poetica, del lavoro di Altan – racconta Stefano Consiglio – sta esattamente nella sua capacità di interpretare, senza necessariamente assecondarli, gli umori, i sentimenti (e talvolta i risentimenti) delle persone comuni, che guardano (al)la vita in modo autentico, talvolta disincantato ma mai cinico. Uno sguardo sempre al passo coi tempi, ma senza concedere nulla alle mode del tempo”.

Lunedì 28 dicembre, ore 20.30, #iorestoinsala. Incontro con: Altan, Michele Serra, Makkox, Stefano Consiglio, Gian Luca Farinelli. A seguire: Mi chiamo Altan e faccio vignette (Italia/2019) di Stefano Consiglio (76’).