AlteRMiX Quartet chiude la la rassegna FuoriProgramma

Volge al termine la rassegna FuoriProgramma, mercoledì 19 agosto presso l’Area Festeggiamenti a Tavagnacco, con l’ultimo appuntamento che vede protagonisti l’AlteRMiX Quartet formato da Noela Ontani voce e flauto, Andrea Zampieri voce e clarinetto, Giovanni Grison chitarra e Federico Pace percussioni.

L’AlteRMiX Quartet è un progetto sperimentale che nasce dall’incontro di musicisti professionisti di origine friulana; i quattro artisti, seppur provenienti da percorsi artistici diversi, hanno dato vita a un gruppo originale proponendo brani ALTERnativi e ReMiXati in chiave strettamente personale.

Costituitosi nel 2015, l’AlteRMiX Quartet presenta un repertorio tutto improntato sulla musica popolare e folk mondiale, dove la parola chiave è contaminazione.

Proprio secondo questa ottica, il quartetto ha da sempre saputo viaggiare tra stili completamente opposti curando personalmente gli arrangiamenti.

Il mese di luglio 2019 segna l’uscita del primo lavoro in studio della formazione: AMX. Un disco dagli ottimi riscontri sia da parte degli addetti ai lavori che del pubblico ed interamente realizzato in Friuli Venezia Giulia con la collaborazione esclusiva di professionisti appartenenti a questa terra.

Ovunque e per chiunque: è questo l’obiettivo della musica del Quartet che, in continua evoluzione, è riuscito negli anni a spendersi in svariati contesti e a rivolgersi a diverse tipologie di pubblico.

Il programma della serata, Dal Friuli una miscela di musiche dal mondo, si ispira ai repertori popolari del mondo, con particolare predilezione per le musiche di tradizione irlandese, bretone e klezmer.