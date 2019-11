Altolivenza Festival fa tappa al Verdi di Pordenone con 'Il gatto di Leonardo'

Mercoledì 13 novembre alle ore 20.30, al Ridotto del Teatro Giuseppe Verdi di Pordenone farà tappa l’Altolivenza Festival per ospitare un progetto speciale tra musica, arte e tecnologia per celebrare i 500 anni della morte di Leonardo da Vinci. Ideato dal giovanissimo violoncellista pordenonese Leo Morello, Il gatto di Leonardo proporrà una riflessione sulla forma dell’opera d’arte sotto diversi punti di osservazione, attraverso le diverse discipline.



Il concerto accentuerà il contrasto tra frammento e opera completa, attraverso le proiezione dei disegni di Leonardo a confronto con brevi brani per quartetto d’archi di alcuni tra i più grandi compositori della musica d’oggi: da Stravinsky a Sciarrino, da Cage a Kurtág. A questo seguirà la proiezione di un’opera completa di Leonardo parallelamente a (Engel, ...) Noch Tastend della giovane organista e compositrice svedese Lisa Streich, balzata sulla scena internazionale a seguito del prestigioso premio della Fondazione Ernst von Siemens. Il lavoro musicale di Lisa Streich occuperà la seconda parte del concerto portando a compimento il confronto tra la forma breve e la forma completa, un’operazione in cui i dettagli dell’aspetto pittorico si riversano nel carattere dei brani musicali che si susseguiranno agendo direttamente sull’aspetto percettivo dell’ascoltatore.



Il Quartetto Altolivenza Festival nasce su idea del violoncellista Leo Morello che, dopo il perfezionamento con Enrico Bronzi presso il Mozarteum di Salisburgo, ed essersi esibito con direttori del calibro di Vladimir Ashkenazy e Michael Tilson-Thomas, fonda il quartetto a Vienna, città presso la quale Morello studia e lavora, al fine di rispondere alla necessità di esprimersi nell’ambito della musica da camera e del repertorio contemporaneo.



Informazioni, prenotazioni e biglietti: Biglietti disponibili on-line www.comunalegiuseppeverdi.it e alla biglietteria del Teatro: tel 0434 247624 aperta dal lunedì al venerdì dalle 16.00 alle 19.00 biglietteria@comunalegiuseppeverdi.it