Alvaro Soler ascolta e commenta gli Absolute5

È arrivata come una grande sorpresa per gli Absolute5 la reazione di Alvaro Soler che ascolta e commenta entusiasta il video cover della canzone “Sofia”, realizzato dalla band friulana in una veste originale, cantata e suonata a bordo del loro furgone, in viaggio verso uno dei molti live italiani.

Il reaction-video pubblicato sul canale youtube del cantante spagnolo è arrivato allo stesso Soler che ha commentato le migliori cover delle sue canzoni nel web, e tra gli interpreti spiccano gli Absolute5 che, da anni, pubblicano video di Hits internazionali, tra cui, appunto, “Sofia”, interpretata e suonata a bordo del van che li accompagna ai concerti.

In questo video Soler ascolta e commenta l’autentica interpretazione della band, ringraziando e complimentandosi per l’idea e l’esecuzione; la reazione è evidente: Incredible, amazing, me ha encantado!

Gli Absolute5, attivi dal 2005, suonano in tutta Italia. Il loro canale video su Facebook ha superato abbondantemente il milione di visualizzazioni (il solo video di "Sofia", di Alvaro Soler, ne conta 353 mila); più di 16 mila i like raccolti sulla pagina Fb del gruppo.