Amarcord di Federico Fellini inaugura Cinemadivino

Dopo il Cinema sotto le stelle non poteva mancare uno degli appuntamenti estivi più attesi per tutti gli amanti del buon cinema….e dell’ottimo vino!

Giovedì 16 luglio ritorna la sesta edizione di CinemaDivino Friuli Venezia Giulia, organizzata da Cinemazero e Associazione Le Donne del vino FVG in collaborazione con Latteria di Aviano.



Sarà Hotel Villa Luppis, a Pasiano di Pordenone, a inaugurare la rassegna che crea uno speciale connubio tra le migliori cantine del nostro territorio e il grande cinema d’autore.

Villa Luppis accoglierà gli ospiti, già a partire dalle 19.30 in un ambiente di rara suggestione: una struttura conventuale degli inizi del XI secolo. Dopo una degustazione di pregiati vini e una cena all’aperto, contornati dalla bellezza di una location suggestiva, alle 21.30 sarà proiettato Amarcord di Federico Fellini, Oscar per miglior film straniero e nastro d’argento per la miglior regia.



Amarcord, in dialetto romagnolo significa “mi ricordo”: e allora come non viaggiare, grazie alle splendide immagini del maestro Fellini, nei ricordi del regista e di un Passato non troppo lontano, contornati da una cornice di classe pronta ad accogliere gli ospiti?

La prenotazione all’evento è obbligatoria, proprio per garantire una piacevole serata in armonia e in sicurezza.



Gli appuntamenti con CinemaDivino proseguiranno poi giovedì 23 luglio a Ca’ Muliner con Speriamo che sia femmina di Mario Monicelli, giovedì 30 luglio a Cantina Modeano con Il Marchese del Grillo, martedì 04 agosto alle Tenute Tomasella con 8 e ½ per concludersi giovedì 6 agosto all’azienda agricola Pitars con Lo sceicco Bianco.