Amarcord ritorna a Villa Luppis per CinemaDivino

Martedì 28 luglio, all'Hotel Villa Luppis, verrà recuperato (dopo la cancellazione dell'evento del 16 luglio causa maltempo) il primo evento di CinemaDivino, che accompagna al cinema d'autore la degustazione di vini pregiati, organizzato da Cinemazero e Associazione Le Donne del vino FVG in collaborazione con Latteria di Aviano,



Villa Luppis accoglierà gli ospiti, già a partire dalle 19.30 in un ambiente di rara suggestione: una struttura conventuale degli inizi del XI secolo. Dopo una degustazione di vini e una cena all’aperto, alle 21.30 sarà proiettato Amarcord di Federico Fellini, Oscar per miglior film straniero e nastro d’argento per la miglior regia.



La vicenda narra la vita che si svolge nell'antico borgo di Rimini da una primavera all'altra, nei primi anni Trenta. Un anno esatto di storia, dove si assiste ai miti, ai valori e al quotidiano di quel tempo attraverso gli abitanti della provinciale cittadina. Tutti loro interagiscono col folklore delle feste paesane e le adunate del "sabato fascista". Ma i veri protagonisti sono i sogni ad occhi aperti dei giovani del paese, in particolare i desideri e le speranze del giovane Titta.



La prenotazione all’evento è obbligatoria.

Gli appuntamenti con CinemaDivino proseguiranno poi giovedì 30 luglio a Cantina Modeano con Il Marchese del Grillo, martedì 04 agosto alle Tenute Tomasella con 8 e ½ per concludersi giovedì 6 agosto all’azienda agricola Pitars con Lo sceicco Bianco.