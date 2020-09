Amedeo Balbi a Mondofuturo, dal film 'Tenet' alla fosfina su Venere

(Ri)Parte giovedì 24 settembre alle 18 con Amedeo Balbi la seconda stagione di Mondofuturo, serie di interviste web organizzata dal Trieste Science+Fiction Festival per parlare del mondo di domani con scienziati, scrittrici, filmmakers, comunicatori ed esperte di new media.

“Il primo ciclo di Mondofuturo è stato un successo - commenta soddisfatto Daniele Terzoli, direttore del Trieste Science+Fiction Festival - e giovedì ripartiamo per continuare a riflettere sul ritorno al futuro e sul ruolo che comunicazione, fantascienza e scienza giocano in questa sfida esplorando i confini tra fiction e realtà”. Il secondo ciclo di Mondofuturo si svilupperà nell'arco dell'autunno con dieci incontri. E sempre con la sigla Mondofuturo saranno organizzati alcuni incontri ed eventi speciali nell'ambito della prossima edizione del Trieste Sciece+Fiction Festival, in programma dal 29 ottobre al 3 novembre 2020.



, astrofisico e divulgatore, dialogherà dalla pagina Facebook del Trieste Science+Fiction Festival con il giornalistaSarà l’occasione per fare il punto sulla scienza alla base dell’ultimo film di. Ma niente paura: nessuno spoiler!Amedeo Balbi è astrofisico, autore di saggi divulgativi, e docente al dipartimento di Fisica dell'Università "Tor Vergata" di Roma: la sua attività di ricerca spazia dalla fisica dell’universo primordiale, alla materia oscura e alla la ricerca della vita nel cosmo. Scrive una rubrica mensile su Le Scienze. Ha scritto il saggio a fumetti «Cosmicomic» (Codice, 2013). Il suo libro più recente è «L’ultimo orizzonte» (UTET, 2019).Giovedì 1 ottobrecontinua con Chiara Valerio: la giornalista, sfogliando il suo ultimo libro "".è un ciclo di incontri di scienza e fantascienza ispirato dagli “” del. Il progetto, ideato e realizzato da La Cappella Underground e Trieste Science+Fiction Festival, si avvale del patrocinio della SISSA - Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati, di Area Science Park e di EuroScience Open Forum - ESOF2020 Trieste.I primi dieci incontri disono disponibili sui profili Facebook del TS+FF www.facebook.com/TriesteScienceFiction/ e Instagram, sul canale YouTube dedicato e in podcast su Spotify.Ecco i protagonisti della prima stagione:

#1: lo scrittore e fisico Paolo Giordano, con cui abbiamo parlato di “Nel contagio” https://www.facebook.com/TriesteScienceFiction/videos/203711214119928/

https://www.youtube.com/watch?v=yk15wzB9KS8

#2: l’autrice di fantasy, astrofisica di formazione, Licia Troisi, sul tema delle distopie https://www.facebook.com/TriesteScienceFiction/videos/273989994018204/

https://www.youtube.com/watch?v=JA1gOcqSArg

#3: il giornalista e divulgatore di cultura videoludica, spazio e innovazione tecnologica Emilio Cozzi, sul mondo degli eSport https://www.facebook.com/TriesteScienceFiction/videos/911687339332239/

https://www.youtube.com/watch?v=g61pNsdVrQ0

#4: lo scrittore ed "esploratore dell'insolito" Massimo Polidoro, con la sua recente guida contro le fake news “Il mondo sottosopra” https://www.facebook.com/TriesteScienceFiction/videos/198251881592561/

https://www.youtube.com/watch?v=9gDnIB00yis

#5: lo scrittore di fantascienza Tullio Avoledo, sulla narrazione di mondi alternativi https://www.facebook.com/TriesteScienceFiction/videos/1382300638827311/

https://www.youtube.com/watch?v=kq183bTo-uQ

#6: i “globalisti del futuro” Bruce Sterling, scrittore di science fiction tra i fondatori del movimento Cyberpunk e futurologo, e Jasmina Tešanović, scrittrice, attivista, filmmaker e blogger https://www.facebook.com/TriesteScienceFiction/videos/1406862302846885/

https://www.youtube.com/watch?v=jxHLwdXWzVI

#7: il game designer Luca Roncella sul rapporto tra i musei e i videogiochi https://www.facebook.com/TriesteScienceFiction/videos/932104933939948/

https://www.youtube.com/watch?v=tBrsUwm3Ii0

#8: i Manetti Bros., registi tra i più esperti nel cinema di genere in Italia, prossimamente sul grande schermo con “Diabolik”, girato anche a Trieste https://www.facebook.com/TriesteScienceFiction/videos/581122862570850/

https://www.youtube.com/watch?v=uz71N5BwcOc

#9: Michele Bellone, autore del saggio “Incanto”, viaggio alla ricerca della scienza nascosta negli archetipi della narrativa fantastica https://www.facebook.com/TriesteScienceFiction/videos/305255784013872/

https://www.youtube.com/watch?v=QYjcQay0PME

#10: Annamaria Testa, saggista ed esperta di comunicazione, sulla sfida di riprogettare il futuro

https://www.facebook.com/TriesteScienceFiction/videos/338002553891752/

https://www.youtube.com/watch?v=QbDxurHv66Y