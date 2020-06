Anà-Thema lancia il primo Drive-In teatrale in Friuli Venezia Giulia

Al solo sentirne il nome, la memoria corre immediatamente a film come Grease o a serie televisive come Happy Days. Divenuti uno dei simboli degli Stati Uniti anni Cinquanta e sbarcati in Italia nel 1957, i Drive-In hanno realizzato per anni il sogno di godersi il cinema comodamente seduti dentro la propria auto.



In un periodo come questo, segnato dall'emergenza Covid, la compagnia Anà-Thema teatro sfodera dal suo cilindro magico un'assoluta novità in regione, e non solo, per quanto riguarda l'offerta di spettacoli dal vivo. Sta infatti per partire il primo Drive-In teatrale in Friuli Venezia Giulia, un'iniziativa che permetterà di assistere ad uno spettacolo di teatro-musica direttamente dalla propria macchina e, in perfetta sintonia con l'originale Drive-In, anche consumare contemporaneamente la cena in macchina.



Ma non è finita qui, perché la stagione estiva di Anà-Thema Teatro, la compagnia di casa al Teatro della Corte di Osoppo e che ha abituato il suo pubblico a spettacoli proposti nei luoghi più insoliti di tutta la regione, ha messo a punto anche un programma di eventi che toccherà molte località del Friuli Venezia Giulia.



I dettagli del primo Drive-In teatrale della regione, il calendario degli spettacoli e le altre sorprese in programma saranno illustrate la prossima settimana.