Sempre dalla parte degli ultimi e dei bisognosi. Teologo, scrittore, poeta, filosofo, ritratto del frate servita. Una figura che senza dubbio ha lasciato il segno nel processo di cambiamento del cattolicesimo della seconda metà del Novecento. A 30 anni dalla sua scomparsa, Anà-Thema Teatro porta in scena Anima ribelle, spettacolo per la regia di Luca Ferri e dedicato proprio a padre David Maria Turoldo. L'appuntamento è per domani, 20 novembre, alle 17.30 nel Teatro Benois de Cecco di Codroipo.

L’attualità del messaggio turoldiano si intreccia inevitabilmente con la solidarietà, aspetto pienamente colto da Anà-Thema Teatro, che si è proposta di portarlo in scena sostenendo l’iniziativa a favore della Fondazione “La Pannocchia” onlus che gestisce una comunità alloggio con centro diurno e gruppi appartamento per persone con disabilità. Partners dell’iniziativa sono il Comune di Codroipo, che con il suo patrocinio mette a disposizione il teatro Benois De Cecco e il Centro studi Turoldo di Sedegliano, che offrirà ai partecipanti un Dvd di recente realizzazione con interviste dirette a padre Turoldo e a personaggi che l’hanno conosciuto e frequentato.

"Anima Ribelle” (sul palco gli attori Luca Marchioro e Raffaella Giampaoli) è la storia di un uomo e della sua anima che ha attraversato tutto il Novecento consegnando fino a giorni nostri il messaggio di Turoldo, “anima inquieta”, come fu definito, in seno alla Chiesa. Lo spettacolo, in italiano e in marilenghe, porta alla luce la vita e le radici friulane di Turoldo, il suo rapporto con la madre e con la gente della sua terra e della sua casa. Il risultato è una poesia, intensa e emozionante su un uomo di grande sensibilità che combatté con sdegno le ingiustizie, rifiutando ogni compromesso con il potere.

Lo spettacolo è con ingresso a offerta libera. Per informazioni 3453146797