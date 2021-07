Anà-thema teatro presenta ‘La Divina in-canta’

Gli attori Luca Ferri e Luca Marchioro, accompagnati dalla voce cantata di Federica Copetti e dalla particolare musicalità della Ghironda suonata dal vivo da Martina Fabris conducono gli spettatori in un viaggio per conoscere ed amare quella grande opera immortale che è la Divina Commedia.

Il Recital-spettacolo è un susseguirsi di brani letti e recitati, momenti cantati, attimi di riflessione e di approfondimento. Adatto ad un pubblico di tutte le età, è un’occasione unica per conoscere meglio e imparare ad apprezzare tutta la bellezza di un’opera che è da sempre riconosciuta come un capolavoro.

‘La Divina in-canta’ appartiene al cartellone della Rassegna Estiva 2021 organizzata da Noi Cultura e Turismo a cui appartengono i comuni di Buttrio, Corno di Rosazzo, Manzano, Pavia di Udine, Pradamano, Premariacco e San Giovanni al Natisone. La rete è nata oltre 20 anni fa per valorizzare i territori attraverso la promozione di eventi e attività condivise.



L’appuntamento è per martedì 13 luglio alle 21.00 a Villa de Brandis (oppure all’Auditorium M.F.Zorutti in Viale delle Scuole in caso di pioggia), a San Giovanni al Natisone: lo spettacolo è gratuito ma è obbligatoria la prenotazione che può essere fatta inviando un messaggio a info@anathemateatro.com.