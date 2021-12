Anà-Thema Teatro torna in 'scena all'aperto' a Campoformido

Dopo il successo estivo di 'Inferno', applaudito evento organizzato dall'Amministrazione comunale di Campoformido presso la Boschete Furlane, Anà-Thema Teatro torna in “scena all'aperto” con una nuova avventura all’insegna del teatro itinerante per tutta la famiglia su invito del Comune di Campoformido, Assessorato alla Cultura e Ambiente.

Domenica 19 dicembre con tre turni distinti alle 10.30, alle 10.45 e alle 11.00 nel Parco del Cormôr a Villa Primavera di Campoformido (ritrovo presso l'ingresso in Viale delle Rose), infatti, andrà in scena 'Il magico mondo di Natale con Babbo Natale', produzione natalizia di Anà-Thema Teatro diretta da Luca Ferri e con Luca Marchioro, Tiziana Guidetti, Alberto Fornasati, Massimiliano Kodrič, Fabio Cassisi, Federica Copetti e Helena Finati.

Saranno organizzati tre turni di spettacolo. Il Parco Comunale del Cormôr a Villa Primavera si trasformerà nella casa del Natale con i suoi personaggi più famosi. Un grande evento con attori, musicisti e cantanti, impegnati nei ruoli più belli ammirati ed amati da grandi e piccini.



“Lo spettacolo rientra tra le iniziative di promozione del Parco Comunale del Cormôr” spiegano il sindaco Erika Furlani e il vicesindaco Christian Romanini con delega a Cultura, Ambiente e Turismo “Dopo le passeggiate naturalistiche di quest'autunno con le guide ambientali Laura Fagioli e Pierino Picco e l'asinello Biagio, abbiamo voluto ospitare Anà-Thema Teatro in questo luogo per farlo vivere in modo originale”.Il Parco del Cormôr a Villa Primavera di Campoformido, infatti, si trasformerà in un grande mondo incantato ricco di personaggi, suggestioni e storie fantastiche. Babbo Natale accoglierà gli spettatori all'ingresso del Parco comunale, darà il benvenuto e spiegherà come si assiste allo spettacolo. Il pubblico sarà suddiviso in gruppi guidati che percorreranno i vialetti e i sentieri del parco alla scoperta del Natale. Gli attori in scena ripeteranno il proprio monologo ogni volta che un gruppo si troverà davanti alla postazione dell’attore.Consigliata la prenotazione. Ingresso gratuito per lo spettacolo da villa primavera viale delle rose.Info e prenotazioni 3453146797 - 04321740499 dalle ore 15 alle 18