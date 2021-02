Anà-ThemaTeatro presenta 'L'avventura di Arlecchino'

Proseguono le Favole a merenda online a Carnevale, domenica 14 febbraio, con Anà-ThemaTeatro e lo spettacolo 'L'avventura di Arlecchino', online alle 16.



Circa 40 minuti di spettacolo interattivo per grandi e piccini con prenotazione obbligatoria (www.anathemateatro.com, info@anathemateatro.com, tel.0432 1740499 / 345 3146797). Una volta effettuato il pagamento lo spettatore riceverà una mail con l’elenco degli oggetti che dovrà avere con sé durante lo spettacolo per giocare insieme ai personaggi della favola.



Per accedere al link è necessario prenotarsi utilizzando un indirizzo Gmail.