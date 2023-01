Anastopoulos all'Ariston presenta 'Fantasmi in viaggio'

Domenica 15 gennaio alle 18 al Cinema Ariston è in programma la proiezione speciale di 'Fantasmi in viaggio', una fantasmagoria storica ambientata a Trieste di Thanos Anastopoulos, autore con Davide Del Degan dell’amatissimo 'L’ultima spiaggia'.

Saranno presenti in sala il regista e sceneggiatore Anastopoulos, lo sceneggiatore Stefano Dongetti e la produttrice per Mansarda Production Nicoletta Romeo. L’evento, che anticipa la 34esima edizione del Trieste Film Festival, è organizzato da La Cappella Underground in collaborazione con il Trieste Film Festival e Mansarda Production.

'Fantasmi in viaggio', che vede tra i suoi protagonisti Paolo Rossi, racconta la storia di un regista greco che vuole realizzare un documentario su Rìgas Feràios e i movimenti rivoluzionari nell’Europa dell’illuminismo, in occasione del bicentenario della Rivoluzione Greca.

La sua ricerca lo porterà a Trieste, nel cimitero della comunità greca, dove sono in corso lavori di restauro. Lì incontrerà un gruppo di fantasmi dell’Ottocento, i quali, infastiditi dal rumore dei lavori di manutenzione, escono dal cimitero e prendono l’autobus per recarsi in città in un viaggio pieno di sorprese. Questi fantasmi sono frutto della fantasia del regista o sono personaggi reali che si incrociano con il percorso delle sue ricerche? Una commedia moderna basata su eventi storici reali. Una fantasmagoria storica.