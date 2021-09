Anche ‘Madame Guitar’ ritorna al programma pre-pandemia e Covid

Dopo un’edizione super nel 2019 e una realizzata ‘per principio’ e last minute in una pausa della pandemia lo scorso anno, con appena metà programma e un numero necessariamente ridotto di artisti, Madame Guitar si ripropone per la 16a edizione con i numeri dei giorni migliori.



Il festival internazionale di chitarra acustica organizzato a Tricesimo dal 2006 dal Folk Club Buttrio del direttore artistico Marco Miconi nel quarto weekend di settembre ha in cartellone bei nomi internazionali, molti concerti in piazza (oltre che al Teatro ‘Garzoni’) e la mostra di liuteria.



Da venerdì 24 a domenica 26 saranno 17 gli artisti da 4 continenti, con otto novità discografiche da presentare a un pubblico distanziato, certificato e in sicurezza (con il Green pass d’obbligo, la prenotazione è indispensabile anche per i concerti all’aperto, ai numeri 348-8138003 / 331-1077279 o alla mail: info@folkclubbuttrio.it). In scaletta, tanti esponenti della chitarra acustica di generi diversi, dal blues al jazz, dal tango al folkrock, dal fingerstyle alla musica etnica e alla canzone d’autore, con la presenza garantita di giovani protagonisti friulani, sia chitarristi che liutai, con diverse sorprese e progetti originali.



Tra gli artisti di spicco, l’internazionalità è garantita dal bluesman afro-americano Guy Davis, ma ci saranno anche artisti europei, africani e sudamericani e alcuni dei virtuosi italiani più importanti nell’ambito della sei corde acustica, la protagonista assoluta del festival. Tra i progetti speciali per anniversari significativi, quello inevitabile per i 700 anni dalla morte di Dante Alighieri e la celebrazione del centenario dalla nascita di Astor Piazzolla, oltre alla presenza di un vecchio amico del festival, lo storico cantautore italiano Edoardo De Angelis, che celebrerà con il pubblico friulano i 50 anni di carriera.