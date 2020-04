Anche gli attori studiano on-line

Le restrizioni imposte dall’emergenza sanitaria hanno un impatto negativo su tutte le attività culturali, soprattutto quelle legate allo spettacolo dal vivo. Anche la sede della Civica accademia d’arte drammatica ‘Nico Pepe’ di Udine è chiusa, ma le lezioni continuano on-line. Il direttore Claudio de Maglio e un gruppo di docenti - Marta Bevilacqua, Paola Bonesi, Elena Bucci, Elke Burul, Roberto Canziani, Gianni Cianchi, Valter Colle, Nathalie Fella, Alan Malusà Magno, Alessandro Maione, Lorenzo Mucci, Marco Sgrosso, Giovanni Battista Storti, Carlo Tolazzi, Marco Toller, Monica Vendruscolo - sono in attività fin dal 9 marzo, collegati giornalmente con gli allievi, che in maggioranza hanno scelto di restare a Udine. Così, negli appartamenti, si svolgono lezioni di dizione, tai chi, danza contemporanea, tecniche di recitazione e improvvisazione teatrale, storia del teatro, esercitazioni vocali, musica per la scena, drammaturgia. I docenti assegnano anche lavori da svolgere autonomamente e poi gli studenti si confrontano con il docente in diretta o tramite video. La nuova modalità costringe ad alcuni sacrifici, ma la creatività è una risorsa preziosissima che alla Nico Pepe non fa certo difetto. Le tecniche teatrali della Commedia dell’Arte sono state sperimentate da ogni singolo allievo che, ricostruita una maschera con mezzi di fortuna, si è cimentato reinventando in forma amplificata le più semplici azioni quotidiane, arrivando a costruire monologhi di sicuro impatto emotivo. Per seguire le attività svolte in quarantena sono attivi il sito e i canali social della Nico Pepe.