Anche il ‘Perdòn di Barbana’ va in streaming

La prima domenica di luglio si svolge la processione votiva del ‘Perdòn’, la principale tradizione religiosa di Grado, nata per ringraziare la Madonna per la fine di un'epidemia di peste nel 1237. Per l’occasione la Cineteca del Friuli propone a partire da domenica 5 la visione in streaming gratuito sulla piattaforma AdessoCinema (www.adessocinema.it), ideata e curata dalla Cineteca con il Visionario di Udine e Cinemazero di Pordenone, il documentario La Madonna del mare.

Realizzato nel 1956 dal Cine Club Udine e frutto della collaborazione fra Chino Ermacora, Walter Faglioni, Adriano Degano e Antonio Seguini de Santi, autore delle riprese, La Madonna del mare introduce all’ambiente gradese con immagini dei tipici casoni, delle antiche case del centro storico e della spiaggia. Segue la processione, durante la quale la statua della Madonna degli Angeli viene trasportata dalla Basilica di Sant'Eufemia al porto e da lì, con il tradizionale corteo di barche addobbate a festa e colme di fedeli, attraverso la laguna fino all’antico santuario mariano dell'isola di Barbana, dove viene registrata anche la presenza del cardinale Celso Costantini, filmato al momento dell’approdo in motoscafo.

All’epoca il documentario fu presentato al Festival di Montecatini e proiettato anche in Francia e in Spagna. ma la pellicola non fece più ritorno in Italia. Fortunatamente, Seguini ne aveva una copia non sonorizzata, oggi conservata alla Cineteca del Friuli. In mancanza del sonoro originale andato perduto, nel 2001 Seguini rilesse e registrò con la sua voce il testo di Walter Faglioni e Chino Ermacora.

Grado è presente anche in altri documentari visibili sulla piattaforma Adesso Cinema, il cui catalogo comprende ormai 64 titoli tra film e documentari legati al territorio regionale. La località balneare compare nel più antico documentario sopravvissuto girato in Friuli Venezia Giulia, Grado e la laguna di Aquileja, del 1910, e nella parte finale dell’opera collettiva Il Friuli (1936-1942). Nuovi materiali su Grado saranno disponibili online nelle prossime settimane.