Anche il Centrale riparte da 'Tenet' di Nolan

Ritorno, graduale e in sicurezza, alla normalità per i cinema della città. A Udine, domani mercoledì 26 agosto, riapre il Cinema Centrale con la sua programmazione, dopo la consueta pausa estiva, e lo fa con uno dei titoli più attesi, 'Tenet' di Christopher Nolan, ambientato nel mondo dello spionaggio internazionale interpretato da John David Washington (BlacKkKlansman) e Robert Pattinson, futuro Batman cinematografico.

Come ogni film di Christopher Nolan, la trama è avvolta nel mistero, a partire dal suo titolo palindromo (lo si può leggere da sinistra a destra e viceversa). Ma Tenet non è una parola inventata, anzi, la sua origine è latina: fa infatti parte del cosiddetto "Quadrato del Sator", un’iscrizione palindroma rinvenuta per la prima volta a Pompei e poi trovata in basiliche, abbazie, castelli, chiese, e la cui origine e significato rimangono ad oggi misteriosi...



Tenet sarà in programma sia in versione italiana (alle 15.30 e 18.30) sia in versione inglese (ore 21.30) e la prevendita dei biglietti è già attiva online sul sito www.visionario.movie.