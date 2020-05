Anche il Circolo Acustico si trasferisce su YouTube

Anche il Circolo Acustico, come tutte le attività legate alla musica dal vivo, subisce lo stop imposto dall’emergenza sanitaria. Con le sue 116 serate organizzate e gli 8 anni di attività, celebrati con una grande festa di compleanno a Osoppo lo scorso 25 gennaio scorso, il format ideato dal cantautore gemonese Louis Armato è una realtà consolidata nel panorama musicale friulano e una vetrina artistica ambita e apprezzata. In un periodo caratterizzato da azzeramento degli eventi, le dirette Facebook e altre forme di condivisione online costituiscono l’unica possibilità per far restare i musicisti in contatto col pubblico.

Il Circolo ha scelto di utilizzare il canale www.youtube.com/user/circoloacustico, creato e gestito dalla fotografa Sabina Pat, per pubblicare periodicamente i video inviati dai cantautori espressamente per l’iniziativa. I video, a partire da I’m flying away di Tony Longheu, comprendono messaggi a fans e amici e brani live nella forma ‘chitarra e voce’ e andranno a formare una sorta di catalogo dei cantautori del Circolo e anche di new entry e ospiti.