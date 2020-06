Anche Ultimo e Max Pezzali live la prossima estate a Bibione

Buone notizie per i fan di Ultimo, Max Pezzali e Salmo, che avevano visto i concerti in programma allo Stadio Comunale di Bibione rinviati a data da destinarsi a causa dell’emergenza Coronavirus. Dopo settimane di grande attesa sono state annunciate oggi le date dei recuperi, con i tre spettacoli che saranno spostati all’estate 2021. Il concerto di Ultimo, originariamente in programma il 29 maggio 2020, verrà così recuperato il prossimo 4 giugno 2021. Il live di Max Pezzali, in programma il 2 luglio 2020, si terrà invece nella nuova data del 26 giugno 2021. Infine, il concerto di Salmo, che era schedulato per lo scorso 9 giugno 2020, verrà recuperato il prossimo 3 luglio 2021. I biglietti precedentemente acquistati per i tre concerti rimangono validi per le nuove date. Info su www.azalea.it, www.fvgmusiclive.it e www.vivoconcerti.com .



