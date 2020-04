Ancora pochi giorni per iscriversi al Premio Mattador

I Mattador workshop dedicati ai finalisti del Premio 2019 si sono conclusi nell’inedita versione digitale per la contingenza della situazione straordinaria che tutti stiamo vivendo. Molti nostri consueti eventi primaverili sono stati necessariamente cancellati ma lo staff del Premio è pronto a ricevere gli elaborati degli sceneggiatori di domani. Mancano infatti pochi giorni allo scadere del termine per le iscrizioni alla 11° edizione del Premio Mattador che attraverso la sua iniziativa di formazione avvia anno dopo anno nuovi giovani al lavoro in campo cinematografico e audiovisivo, in collaborazione con grandi realtà nazionali del settore. Anche la modalità di spedizione si è dovuta adeguare alle norme di sicurezza da rispettare, ma Mattador ha comunicato tramite sito le nuove modalità per l’invio dei lavori.



Il Premio Internazionale per la Sceneggiatura Mattador è dedicato a Matteo Caenazzo, studente del Liceo Artistico Nordio di Trieste, formatosi successivamente in Tecniche Artistiche e dello Spettacolo all’Università Ca’ Foscari di Venezia, scomparso prematuramente nel giugno del 2009. Il Premio, nato dal pensiero e dalle passioni di Matteo, ha l’obiettivo di far emergere e valorizzare nuovi talenti dai 16 ai 30 anni. L’iniziativa possiede una peculiarità che la distingue da tutte le altre del settore: offre ai giovani selezionati la possibilità di sviluppare i loro progetti insieme a tutor professionisti, formando futuri sceneggiatori, registi e concept designer, che continuano a seguirli nel loro percorso professionale. In questa edizione che va a chiudersi ricordiamo i vincitori Giulia Betti e Mattia Gradali con “Tutto si trasforma” al Miglior sviluppo del soggetto della Borsa di formazione Mattador, seguita dal tutor sceneggiatore e script doctor Alejandro De La Fuente e lo sceneggiatore Vinicio Canton; Fu JiaLiang con “Un paese diviso” al Miglior sviluppo della sceneggiatura disegnata della Borsa di formazione Dolly, seguito dal tutor concept designer Daniele Auber.



Sul sito dell’Associazione sono illustrati i regolamenti e i premi in palio: 5.000 euro alla migliore sceneggiatura, 1.500 euro al miglior sviluppo del soggetto, 1.000 euro al miglior sviluppo della storia disegnata e i percorsi formativi, che sono la caratteristica qualificante del Premio. I finalisti per il miglior soggetto si confrontano con sceneggiatori che insegnano a sviluppare l’idea e la struttura narrativa dei loro lavori. Analogo percorso per il vincitore della sezione Dolly “Illustrare il cinema” che viene affiancato nello sviluppo narrativo della sua storia raccontata per immagini da un concept designer. Il vincitore di Corto86 realizza, con il supporto di un tutor e con una troupe tecnica durante le fasi di realizzazione, il suo cortometraggio di cui può firmare anche la regia.Ricordiamo infine che per partecipare all’11° Premio Internazionale per la Sceneggiatura Mattador il termine per l’invio dei lavori è il 15 aprile 2020. La Premiazione si terrà il 17 luglio 2020 a Venezia nelle Sale Apollinee del Teatro La Fenice.Maggiori informazioni, regolamenti e schede d’iscrizione sono visibili sul sito