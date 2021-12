Ancora tre appuntamenti con Giovanni Vernia nei teatri del Fvg

Ancora tre appuntamenti con Giovanni Vernia, l’artista vincitore dell’ultimo Premio del Pubblico del Circuito ERT. Il suo show autobiografico Vernia o non Vernia, dopo essere stato a Spilimbergo e ad Artegna, aprirà il cartellone 2021/2022 di due teatri regionali. Il comico e imitatore ligure sarà sabato 11 e domenica 12 dicembre all’Auditorium Comunale di Lestizza e lunedì 13 dicembre all’Auditorium alla Fratta di San Daniele del Friuli. Tutte e tre le serate avranno inizio alle 20.45.



Per il grande pubblico Giovanni Vernia rimarrà sempre legato alle irresistibili maschere con cui ha conquistato televisione e web. In questo spettacolo il poliedrico artista racconta l'origine di quella “follia comica” che ha finito con l'incantare il pubblico. È un demone interiore che comincia ad apparire da bambino, stimolato dalla Genova in cui è cresciuto e dagli stravaganti parenti pugliesi e siciliani. Ed è una sorta di spiritello dispettoso, che si manifesta in modo sempre più invadente durante la sua carriera da ingegnere, costringendolo a diventare comico di professione.



Questo nuovo spettacolo che arriva a 10 anni dai primi successi è un esercizio di leggerezza intelligente, dove la storia personale dell’artista si sovrappone ad un divertentissimo ma acuto viaggio attraverso i luoghi comuni di questi strani tempi moderni. Ne emerge uno showman completo, che spazia con disinvoltura dal racconto alla parodia, dal canto al ballo, ricercando e creando di sera in sera un rapporto speciale col pubblico.Informazioni contattando l’ufficio protocollo di Lestizza (t. 0432 760084 / biglietteria.ert.lestizza@gmail.com) e la Biblioteca Guarneriana di San Daniele del Friuli (t. 0432 946567 / info@guarneriana.it). Maggiori informazioni sullo spettacolo al sito ertfvg.it.