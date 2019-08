Ancora un appuntamento con 'Nel segno del giallo'

Sabato 17 agosto alle ore 21.15 al cinema all’aperto di piazza I Maggio nuovo appuntamento “nel segno del giallo”: sullo schermo IL COLPEVOLE - THE GUILTY, opera prima premiata al Sundance Film Festival e candidato danese agli Oscar. Realizzato in un unico ambiente e con un (quasi) unico personaggio visibile sullo schermo, un thriller tesissimo, ricco di suspense e colpi di scena, con uno straordinario attore protagonista che riesce a trasmettere tutto il senso di un dramma in corso di svolgimento.



Confinato al pronto intervento telefonico in seguito a un’indagine interna, l’ex poliziotto Asger Holm riceve una chiamata da una donna che sostiene di essere stata rapita. Con a disposizione soltanto il telefono, Asger dà inizio ad una corsa contro il tempo per salvarla.