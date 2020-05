Ancora un giorno per chiedere il rimborso con i voucher

Resterà attivo fino a domani, sabato 30 maggio, il numero di telefono 0481-383602, tramite cui gli spettatori del Teatro Verdi possono ricevere informazioni sulla procedura di richiesta voucher per il rimborso dei biglietti e degli abbonamenti non goduti a causa della sospensione delle attività teatrali per il corona virus. Il servizio sarà funzionante ancora oggi, venerdì 29 maggio, dalle 17 alle 19, e domani mattina, sabato 30, dalle 10.30 alle 12.30. Sarà invece possibile richiedere i voucher di rimborso fino al 16 giugno, esclusivamente tramite il sito www.vivaticket.it.



Come stabilito dal Decreto Legge n. 18 dd. 17/03/2020 (art. 88), i voucher rimangono l’unica forma di rimborso possibile e avranno valore pari a quello dei biglietti o dei ratei d’abbonamento non utilizzati. Saranno inviati ai richiedenti entro 30 giorni dalla data della presentazione della domanda e avranno validità di un anno per tutti gli eventi e abbonamenti della Stagione artistica 2020/2021 del Teatro Verdi di Gorizia.



Prosegue inoltre la campagna nazionale #iorinuncioalrimborso: chi vorrà sostenere il Teatro Verdi, con un piccolo gesto concreto, potrà farlo rinunciando alla possibilità di ottenere il voucher. Per aderire è possibile segnalare la rinuncia al rimborso inviando una mail a info.teatroverdigorizia@gmail.com.