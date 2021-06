Andar per le sere d'estate a Codroipo

Si accende l'estate a Codroipo grazie a un fitto calendario di appuntamenti per tutti proposto dall’Amministrazione Comunale che organizza una rassegna di serate pubbliche estive.



Si parte mercoledì 30 giugno, fino a venerdì 11 settembre 2021. Le serate consisteranno in presentazioni di libri con autori, proiezioni cinematografiche, spettacoli teatrali, concerti musicali che si terranno in Borgo Cavalier Moro, ed in caso di mal tempo nell’auditorium in via IV novembre 33/3, con inizio alle 20.45.



Tutti gli eventi sono gratuiti. La prenotazione è obbligatoria nel sito http://www.eventbrite.it/e/156644609243.