Andare lontano con un pianoforte

Credere nella propria musica, in questo momento, è un vero atto di fede e di resistenza. Come quello realizzato dal pianista friulano Lorenzo Tempesti, già tra i fondatori dell’associazione ‘Musicologi’, attivo nel settore delle colonne sonore per film, documentari e spot e pioniere di un metodo di distribuzione oggi indispensabile. Attraverso il suo sito www.suonimusicaidee.it, distribuisce infatti le sue composizioni, autorizzando gli utenti all’uso delle musiche come colonna sonora, e i suoi album pubblicati in autoproduzione, in formato digitale. Il suo nuovo lavoro è Suite for Malta, un Ep pianistico dedicato all’isola tra Europa e Africa, capace di trasportare l’ascoltatore un mondo magico, lontano, sospeso in mezzo all’infinito. Una suite di 12 minuti, da gustare tutta d’un fiato, per prendere un respiro dagli affanni di questi giorni, divisa in quattro momenti, ispirati da diverse zone dell’arcipelago, da cui ciascun brano prende il nome. Bajda Ridge, già uscita come singolo e inclusa nella compilation Mediterranea dell’etichetta Raighes Factory, riporta sul pianoforte le emozioni di una passeggiata nel nord-ovest dell’isola. In Marsaskala, note di pianoforte calme e pacifiche descrivono il rollio delle tipiche imbarcazioni seguendo il lento moto ondoso del mare. Xwejni è un luogo magico, una distesa di saline antichissime che racconta il passato, il presente e il futuro dell’isola di Gozo, mentre per le Dingli cliffs il ritmo è quello di una mazurka francese.