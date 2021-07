András Adorján presenta 'La Magia dell’Ottavino'

Uno fra i più grandi musicisti contemporanei, Andras Adorjan, sarà il protagonista del concerto denominato “La Magia dell’Ottavino” in programma giovedì 8 luglio presso la Basilica di Santa Eufemia di Grado, nell’ambito del festival “Musica a 4 Stelle” 2021. Il musicista ungherese è considerato un vero mito nel mondo del flauto, e ancora oggi alla soglia degli ottant’anni continua ed essere acclamato nei principali teatri di tuto il mondo per le sue grandi capacità strumentali.

Adorjan sarà tuttavia accompagnato da altrettanti maestri di livello internazionale che si esibiranno con l’ orchestra “Accademia Italiana” di Venezia in un fuorilegio di brani per ottavino, pertanto il pubblico potrà ascoltare gli incredibili virtuosismi di Nicole Esposito, piccoloist and professor at the University of Iowa School of Music,Jocelyne Fillion-Kelch, piccoloist at the Philharmonisches Staatsorchester Hamburg,Natalie Schwaabe, piccoloist at the Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks Pamela Stahel, piccoloist at the Opernhaus Zürich, che guidati da Nicola Mazzanti, Artistic Director and Former Piccolo of the Maggio Musicale Fiorentino Orchestra, stanno tracciando proprio da Grado una nuova strada per lo studio di questo strumento musicale che Arturo Toscanini definiva indispensabile quanto capriccioso. In programma due concerti di Antonio Vivaldi, oltre ad altri brani originali dedicati dai compositori ai maestri protagonisti del concerto di questa sera.



Come anticipato vi sarà un prologo al concerto con l’esecuzione di due trii di Hydn per due flauti e cello, affidati altre chè ad Adorjan, ad altri due incredibili musicisti che lo accompagneranno, la flautista Luisa Sello ed il violoncellista Antonio Galligioni. Causa le limitazioni dovute alla pandemia la Basilica Santa Eufemia potrà contenere un numero massimo di 120 persone che saranno ammesse in ordine di arrivo, con l’ auspicio che da prossimo anno tale limitazione potrà essere tolta. L’ingresso sarà libero, mentre l’apertura è prevista alle ore 20.30.