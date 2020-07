Andrea Centazzo: concerto in live streaming

Concerto in streaming venerdì 3 alle 20.30 (ora italiana) direttamente dalla California per il compositore udinese Andrea Centazzo, che presenta la ‘prima’ di una video opera in quattro parti, ‘Cycles of life’, su iniziativa di EARly (www.earlygroup.org): associazione che promuove senza agenzie o intermediari ‘atti unici’. Ossia, eventi musicali di artisti mondiali con l’unico obiettivo di diffondere proposte senza immediata collocazione all’interno dei circuiti commerciali tradizionali.

In una carriera artistica che dura da più di 45 anni, il compositore, autore, direttore, artista multimediale e percussionista elettro-acustico, Andrea Centazzo ha all’attivo oltre mille concerti in Europa, Asia e Stati Uniti, dove da tre decenni gli è stata attribuita la cittadinanza “per meriti artistici”. Qualche anno fa, l’Università di Bologna lo ha onorato, istituendo all’interno della biblioteca il “Fondo Centazzo”, una raccolta di tutte le sue opere musicali, a disposizione di studenti e musicisti.

Autore di oltre 160 album e più di 400 composizioni, regista di una ventina di video film presentati nei festival di tutto il mondo, fondatore della storica etichetta Ictus, lo scorso mese di marzo era atteso in Friuli per un concerto con Evan Parker, cancellato causa la pandemia che lo costringe a non spostarsi dagli Usa.

