Andrea Segre di nuovo a Pordenone e Udine

Dopo il tutto esaurito dell'anteprima, Andrea Segre torna eccezionalmente a Pordenone e Udine, con il suo ultimo documentario “Trieste è bella di notte”. Il regista sarà ospite domani martedì 31 gennaio a Cinemazero di Pordenone (ore 19.15) e al Visionario di Udine (ore 20.30) per raccontare il dramma più che mai attuale dei migranti della rotta balcanica.

Il confine tra Italia e Slovenia è sulle colline, sopra Trieste. Se lo attraversi a piedi di notte le luci della città brillano nel mare. Può sembrare l’avverarsi di un sogno. O l’inizio di un incubo. I migranti della rotta balcanica che riescono ad attraversare la frontiera rischiano di essere fermati dalle forze dell’ordine italiane e rispediti fino in Bosnia, senza avere la possibilità di fare richiesta di asilo. Come avvengono queste operazioni? Cosa succede a chi le subisce?

Per Andrea Segre il film è "un intreccio corale di tempi e spazi non lineari, un inseguirsi di memorie e di speranze, di video frammenti e racconti in presa diretta, di incubi passati e paure future. È un film sul confine instabile e confuso tra sicurezza e diritto, dove la gara tra governi europei alla riduzione degli arrivi spinge le autorità a inventare procedure nuove, sfidando i limiti costituzionali e creando tensioni tra i diversi poteri dello Stato. Sono storie e testimonianze che vanno sottratte all'oblio e alla distrazione, perché non appena dimenticate si ripetono, producendo nuove ferite".

“Trieste è bella di notte” è stato realizzato anche con il sostegno di Regione Friuli Venezia Giulia e della Friuli Venezia Giulia Film Commission.

