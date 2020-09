Andrea Segre dopo Venezia arriva in Friuli con Molecole

Dopo essere stato il film di pre apertura della 77esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia, Molecole di Andrea Segre sbarca in regione per uno speciale tour regionale: giovedì 3 settembre sarà al Cinema Centrale di Udine alle 20.15 e a Cinemazero di Pordenone alle 21, mentre venerdì 04 al Kinemax di Gorizia alle 20 e al Cinema Ariston di Trieste alle 20.30, sempre accompagnato dal regista.



Tra febbraio e aprile di quest’anno Andrea Segre, che da anni vive a Roma, è rimasto bloccato dal lockdown a Venezia, la città di suo padre Ulderico. Lì stava lavorando a due progetti di teatro e cinema sulle grandi ferite della città: il turismo e l’acqua alta. Mentre girava, il virus ha congelato e svuotato la città davanti ai suoi occhi, riconsegnandola alla sua natura e alla sua storia, e in qualche modo anche a lui. Ha raccolto appunti visivi e ha trascorso quei giorni nella casa di famiglia, dove ha avuto modo di scavare nei ricordi. Archivi personali in Super8 del padre del regista e vero protagonista del film si alternano a incontri con cittadini veneziani, che raccontano il rapporto tra la città e le acque e nello stesso tempo vivono l’arrivo inatteso del grande vuoto che ha invaso Venezia e gran parte del mondo. A tenere insieme le immagini sono la voce fuoricampo del regista, le musiche di Teho Teardo e un’atmosfera di attesa e stupore, che pervade tutto il materiale visivo ed esistenziale di questo strano viaggio.



"Per fare un film bisogna pensarlo, scriverlo, organizzarlo, girarlo – spiega il regista –. Per Molecole non c’è stato nulla di tutto ciò. Non mi sono nemmeno accorto di girarlo.L’ho vissuto ed è uscito da solo, in un tempo e una dimensione che non potevo prevedere e che non ho saputo contenere. Molecole è sgorgato. Come l’acqua"., inaugura anche– raccolta, digitalizzazione e riuso di film amatoriali in Friuli Venezia Giulia, un progetto condiviso dalleMediateca Cinemazero di Pordenone, Mediateca “Mario Quargnolo” del Visionario, Mediateca de La Cappella Underground e Mediateca “Ugo Casiraghi” di Gorizia, con il contributo della regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, in collaborazione con AVI - Associazione Videoteche e Mediateche Italiane, Laboratorio La Camera Ottica, Soprintendenza Archivistica del Friuli Venezia Giulia -.Per conoscere l'intero progetto, che per i prossimi mesi coinvolgerà le 4 mediateche della regione in una raccolta aperta a tutta la cittadinanza dei filmati amatoriali di famiglia consultare il sito: