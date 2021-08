Andrea Segre presenta 'Welcome Venice'

Torna a Udine e Pordenone il regista Andrea Segre, che sabato 11 settembre incontrerà il pubblico del Visionario e di Cinemazero prima della proiezione della sua nuova opera, WELCOME VENICE! Nel film, che sarà presentato ufficialmente il prossimo 1° settembre alle Giornate degli Autori del Festival di Venezia, Segre racconta una «Venezia che si sente scomparire, che non sa dove andare, ma trova ancora la forza di esistere e di parlare, a sé e al mondo. Una Venezia che rischia di essere consumata dalla sua stessa bellezza e fama, una città simbolo di urgenze e cambiamenti globali che coinvolgono tutti noi, una città che ha bisogno di vite, di cittadini, di spazi».



Pietro e Alvise sono i due eredi di una famiglia di pescatori della Giudecca, l'isola più popolare di Venezia. Si scontrano nel cuore della trasformazione inarrestabile che sta cambiando la vita e l’identità di Venezia e della sua gente: l’impatto sempre più profondo del turismo globale ha modificato il rapporto stesso tra città e cittadini, tra casa e vita e la pandemia ha reso ancora più evidente questa crisi. Pietro nonostante fatiche e solitudini, vorrebbe continuare a pescare moeche, i granchi tipici della laguna; Alvise vede invece nella loro casa di Giudecca lo strumento ideale per ripartire tentando di entrare nell’élite del potere immobiliare che governa la città. Il loro scontro coinvolge tutta la famiglia in un racconto corale di come sta cambiando il nostro mondo.



Per la programmazione completa e sempre aggiornata e per l’acquisto dei biglietti online consultare i siti www.visionario.movie e www.cinemazero.it. Ricordiamo che per accedere ai cinema è, la certificazione verde Covid-19. Per la visione dei film rimane obbligatoria la mascherina (chirurgica o ffp2).